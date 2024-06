De IT-dienstverleners uit Nederland zien managed services als een groeiende markt, die momenteel veel in AI dient te investeren. Die investeringen willen MSP’s echter pas maken nadat ze zich voldoende vertrouwd voelen met AI, daarvoor is bijscholing nodig.

Nederlandse IT-dienstverleners hebben hoop op een mooie toekomst voor managed services. Men verwacht dat 45 procent van de inkomsten in 2024 vanuit deze tak komt, vergeleken met 32 procent in 2023. Die stijgende verwachting komt er niet zomaar, maar is een reflectie van wat in de markt aan het gebeuren is. Zo blijkt onder andere dat Nederlandse MSP’s evolueren van klantondersteuning op projectbasis naar een servicemodel dat terugkerende omzet genereert.

De meest voorkomende zaken in het aanbod zijn cloudgebaseerde applicaties (SaaS: 20%), cloudgebaseerde infrastructuur (IaaS: 18%) en bedrijfsapplicaties (bijv. Salesforce: 16%). In de security-tak staan SOC, security awareness trainingen en zero-trust access op een gedeelde eerste plaats met veertien procent.

Uitdagingen bij AI en wetgevingen

Verder voelen zij druk vanuit de markt om het aanbod meer te concentreren op AI. 64 procent van de managed service providers (MSP’s) voelt de noodzaak om klanten AI-inzichten en -tools te bieden. Bijkomend probleem is dat negen op de tien aangeeft dat ze zich meer moeten bijscholen in het AI-gebied.

Andere gebieden waar MSP’s mee worstelen zijn het helpen van klanten met het voldoen aan wet- en regelgeving (70%). In Nederland liggen er bij bedrijven bijvoorbeeld veel vragen rondom de implementatie van NIS2. Zeker de vertraging bij de Nederlandse overheid om de richtlijn om te zetten in wetgeving, zorgt voor veel extra onduidelijkheden over de concrete wetgeving en de invoerdatum.

Lees ook: NIS2-invoering loopt vertraging op tot 2025

Deze resultaten komen uit een rapport van Barracuda dat jaarlijks het landschap van MSP’s onderzoekt. Onder de 700 deelnemende organisaties, kwamen er 50 uit Nederland.