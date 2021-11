Nederlandse techinvesteerder haalt 30 miljoen euro op

De Nederlandse techinvesteerder Keen Venture Partners heeft onlangs een kapitaalimpuls van 30 miljoen euro gekregen van het Europees investeringsfonds. Daarmee komt de totale omvang op 120 miljoen euro.

In totaal ontvangt de Amsterdamse techinvesteerder Keen Venture Partners een bedrag van 30 miljoen euro van het EIF. Volgens het EIF gaat de durfinvesteerder het geld besteden aan investeringen in jonge startende Europese techbedrijven.

Ook zijn geldschieters afkomstig uit het Amsterdamse startup-wereld. Wie de investeerders uit de Amsterdamse startup-wereld zijn, is niet bekend. Vaak gaat het hierbij om ondernemers die al meerdere malen met succes techstartups hebben opgericht en weer verkocht.

Investeringen in cloudcomputing en andere oplossingen

De techbedrijven waarin Keen Venture Partners gaat investeren, bevinden zich in verschillende sectoren. Cloud computing, machine learning, SaaS-diensten en digitale applicaties zijn belangrijke investeringsterreinen. Keen Venture Partners gaat hiervoor techbedrijven zoeken in Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Deelnemingen Keen Venture Partners

Keen Venture Partners is het techinvesteringsbedrijf van voormalig BT- en Alcatel-Lucent CEO Ben Verwaayen, zijn zoon Robbert Verwaayen en TomTom-oprichter Alexander Ribbink. De maatschappij heeft in Nederland onder meer geïnvesteerd in testamentmaker Farewill, bezorgdienst Crisp en cybersecurityspecialist EclecticIQ.