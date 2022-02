Outsourcingsector loopt gevaar na Russische aanval op Oekraïne

Internetstoringen in Oekraïne verlammen de uitbesteedde projecten van internationale banken, verzekeraars en financiële dienstverleners.

Internationale organisaties besteden miljarden aan outsourcing onder Oekraïense IT-bedijrven. Sinds de inval van Rusland ligt de markt plat.

Het Georgia Institute of Technology (VS) monitort de internetbeschikbaarheid in Oekraïne. Het land wordt geteisterd door internetstoringen. De Global Sourcing Association, een belangenvereniging van outsourcingorganisaties, vertelde tegen de Wall Street Journal dat een Oekraïens lid op 80 procent van de bedrijfscomputers geen internettoegang had.

“Oekraïne is een enorme IT-leveranciers. (De oorlog) heeft gigantische gevolgen”, zei Kerry Hallard, Chief Executive van de Global Sourcing Association. Hallard voegde toe dat Oekraïense IT-organisaties actief zijn voor internationale banken, verzekeraars en financiële dienstverleners.

De IT-sector in Oekraïne is booming. Volgens een rapport van de IT Ukraine Association (handelsgroep) steeg het IT-expertvolume in 2021 naar 6,8 miljard dollar — een groei van 36 procent in een jaar tijd. Katie Gove, analist bij Gartner, vreest voor de code, designs en documentatie van Oekraïense IT-organisaties in het conflictgebied.

Westerse technologiebedrijven sluiten kantoren in Oekraïne

Grote technologiebedrijven — waaronder SAP, Revolut, Fiverr en Wix.com — hebben in Oekraïne werknemers in dienst. SAP sloot een kantoor in Kiev. Fiverr stelt dat de meerderheid van zijn medewerkers naar “veilige plaatsen in en buiten Oekraïne” zijn verhuisd.

Wix.com zegt Oekraïense medewerkers naar Polen en Turkije geëvacueerd te hebben. Een woordvoerder van Revolut liet weten dat de organisatie financiële steun aanbiedt aan werknemers die willen verhuizen.