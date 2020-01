Firefox 72 blokkeert standaard ‘vingerafdrukscripts’

Met Firefox 72 focust Mozilla zich voornamelijk op het waarborgen van de privacy van gebruikers van de browser. De belangrijkste feature die de update brengt, is het standaard blokkeren van vingerafdrukscripts die ongevraagd data verzamelen.

Eind vorig jaar maakte Mozilla al bekend dergelijke vingerafdrukscripts te willen verbieden, aangezien deze (in tegenstelling tot cookies) geen toestemming hoeven te vragen aan gebruikers. Als onderdeel van de Enhanced Tracking Protection-feature, introduceert Firefox 72 het standaard blokkeren van dergelijke scripts.

De data die wordt verzameld beperkt zich tot bepaalde elementen van de computer van de gebruiker, waarbij te denken valt aan de schermresolutie, de gebruikte browser, hoeveel cores de CPU van het systeem heeft en welke taal als standaard staat ingesteld.

Pop-up notificaties ook geblokkeerd

Afgezien van het verbeteren van de privacy van gebruikers, introduceert Firefox 72 ook een optie waardoor notificaties van websites beter gemanaged kunnen worden. Voorheen kon er al worden gekozen voor het volledig blokkeren van dergelijke notificaties, nu zullen gebruikers geen notificatie meer krijgen die een extra scherm opent. In plaats daarvan zal een klein tekstballonnetje verschijnen in de adresbalk zelf, waarmee gebruikers hun voorkeuren kunnen instellen.

Naast features voor verbeterde veiligheid en een betere gebruikservaring, voegt Firefox 72 voor gebruikers van Linux en Mac ook nog een optie toe, die al reeds aanwezig was op Windows. De zogenaamde picture-in-picture modus, waarbij een klein venster met een afspelende video op de voorgrond zichtbaar blijft als de gebruiker verder browset, is op Mac en Linux nu ook beschikbaar.

Tot slot geeft Mozilla met Firefox 72 ook gehoor aan de California Consumer Privacy Act, die sinds begin dit jaar in de Amerikaanse staat California geldt. Die geeft mensen het recht een aanvraag in te dienen om alle verzamelde data door een bedrijf te verwijderen. Mozilla biedt die optie daardoor ook direct aan alle gebruikers van Firefox die niet in die staat wonen.