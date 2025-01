Italië blokkeert Chinees DeepSeek vanwege privacyzorgen

De Italiaanse privacytoezichthouder Garante heeft de Chinese AI-assistent DeepSeek geblokkeerd vanwege onvoldoende informatie over het gebruik van persoonlijke data. Het besluit volgt op een verzoek tot informatie.

Garante wilde weten welke persoonlijke data wordt verzameld, uit welke bronnen deze komt, voor welke doeleinden deze wordt gebruikt en of de data in China wordt opgeslagen. Maar de Italiaanse toezichthouder acht de beschikbare informatie als ontoereikend. “In tegenstelling tot de bevindingen van de autoriteit verklaarden de bedrijven dat zij niet in Italië actief zijn en dat de Europese wetgeving niet op hen van toepassing is”, aldus het statement.

De blokkade treedt onmiddellijk in werking en betekent dat DeepSeek niet langer beschikbaar is in de Italiaanse appstores van Apple en Google. Deze actie past in een breder patroon van Europese privacy-interventies, vergelijkbaar met de eerdere blokkade van ChatGPT in Italië. Ook in andere delen van de wereld zijn er zorgen over de privacystandaarden van DeepSeek. Het blijft echter de vraag of andere landen ook stappen ondernemen met een eventuele blokkade en hoe men die dan eventueel zal toepassen.

DeepSeek, dat recent een gratis AI-assistent lanceerde die volgens het bedrijf minder data gebruikt tegen lagere kosten, had ChatGPT overtroffen in downloads op Apple’s App Store.