Google Chrome krijgt verbeterde tabbladfeature mee in update

Middels een nieuwe feature moet het organiseren en aanmaken van tabbladen makkelijker worden in Chrome. Met Tab Groups kunnen gebruikers tabbladen onder specifieke groepen sorteren om een beter overzicht te hebben van wat er open staat.

In de nieuwste betaversie van Chrome wordt de functie aangeboden en kunnen gebruikers de nieuwe feature uitproberen. Tabbladen kunnen worden toegewezen aan een groep (meerdere mogelijk, net als het kunnen benoemen van groepen) en krijgen vervolgens een kleur toegewezen. Onder de tabbladen die aan dezelfde groep zijn toegevoegd, komt een gekleurde balk te staan om samenhang te benadrukken. Tabbladen kunnen ook handmatig naar een groep worden versleept, of vastgezet om onbedoeld verslepen te voorkomen. Daarnaast is het ook mogelijk om een gehele groep tabbladen te verslepen (om zo in Chrome beter op prioriteit te organiseren), hoewel dat voorheen ook al mogelijk was. Een gebruiker moest alleen handmatig alle losse tabbladen selecteren met control ingedrukt.

De feature werd eind april al hier en daar gespot, maar een volledige release kwam nog niet met Chrome 81. Google meende dat het de tijd gebruikte om te zien op welke manier gebruikers de groepering van tabbladen gebruikt om beter te kunnen inschatten wat voor opties er mogelijk moeten zijn. Zo is ook een optie toegevoegd om emoji’s toe te wijzen aan groepen om, afgezien van de benaming, een idee te geven waar een groep voor wordt gebruikt.

Het uitrollen van Tab Groups zal volgende week worden uitgerold in de standaard versie van Google Chrome. Vooralsnog is deze enkel toegankelijk via de betaversie van de browser.