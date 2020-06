Lenovo kondigt ThinkCentre-minidesktops aan met AMD-cpu’s

Lenovo kondigt nieuwe minidesktops aan met AMD-cpu’s. Het gaat hierbij om de ThinkCentre M75N Nano en de ThinkCentre M75n IoT Nano.

De nieuwe ThinkCentre M75n Nano wordt geleverd met een Ryzen 3 Pro 3300U of een Ryzen Pro 3500U (met Simultaneous Multithreading) die allebei beschikken over vier cores. Deze nieuwe Pro-varianten van AMD zijn gericht op het zakelijk gebruik en bieden nieuwe, verbeterde securityfuncties.

De M75N Nano wordt geleverd met 8GB aan ddr4-2400-geheugen dat vast zit gesoldeerd. Wel beschikt de minidesktop over twee m2-slots voor het plaatsen van ssd’s en een m2-aansluiting voor de wifi-radio. De desktop ondersteunt ook wifi 5.

De Thinkcentre M75n beschikt over twee type-A usb 3.1 gen 2-aansluitingen en twee usb type-A 2.0-connectors. Verder beschikt de minidesktop over twee type-C usb 3.1 gen 2-aansluitingen, waarvan er een Displayport-alt-mode ondersteunt.

De minidesktop heeft afmetingen van 179x88x22 mm en de lichtste versie weegt 505 gram. De M75n wordt geleverd met Windows 10 Home of Pro, maar is ook gecertificeerd voor Ubuntu en Red Hat. De minidesktop heeft ook een Intel-variant genaamd de M90n. Volgens Liliputing krijgt de nieuwe AMD-versie een adviesprijs vanaf 649 euro, dezelfde prijs als de Intel-versie.

ThinkCentre IoT-pc

De variant ThinkCentre M75n IoT Nano beschikt over een AMD Athlon Silver 3050e-cpu met 2 cores en 4 threads en een turbofrequentie tot 2,8 Ghz. Daarnaast heeft de pc maximaal 4GB aan ddr4-geheugen. Dit model is voornamelijk bedoeld voor IoT-applicaties in bijvoorbeeld de detailhandel en de productiesector. Ook beschikt de IoT-pc over twee seriële aansluitingen. De M75n IoT zou een prijs vanaf 329 dollar (292 euro) krijgen. De officiële Europese adviesprijs is nog onbekend.