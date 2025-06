Google toont krachtigste Chromebook ooit: Lenovo Chromebook Plus 14

Google heeft Chromebook Plus-lijn opnieuw aangesterkt. De Lenovo Chromebook Plus 14 wordt voor het eerst geleverd met de MediaTek Kompanio Ultra-processor. De nieuwe laptop belooft 50 TOPS aan AI-rekenkracht en 17 uur accuduur. Daarnaast krijgen alle Chromebook Plus-modellen nieuwe AI-functies zoals slimme tabgroepering, beeldherkenning en een jaarabonnement op Google’s geavanceerde AI-features.

De Lenovo Chromebook Plus 14 wordt gepresenteerd als de nieuwe standaard voor Chromebooks. De MediaTek Kompanio Ultra-processor is, zo laat Google weten, de krachtigste Arm-chip die ooit in een Chromebook is toegepast. Met 50 TOPS aan AI-rekenkracht kan het apparaat allerlei lokale AI-workloads uitvoeren, naast een scala aan zwaardere cloudgebaseerde mogelijkheden.

Er is duidelijk een motivatie binnen Google en haar OEM-partner Lenovo om het Chromebook-imago meer richting premium te bewegen. Daar waar Chromebooks eerst goedkopere displays en materialen hanteerden, lijkt het nu meer op de duurdere concurrenten. De laptop beschikt over een OLED-scherm, vingerafdrukscanner, Dolby Atmos-ondersteuning en een (grotendeels) metalen chassis. De accuduur van 17 uur is volgens Google daarnaast de langste ooit voor een Chromebook Plus.

AI werkt lokaal op het apparaat

De reeks aan nieuwe AI-functies draait volledig op het apparaat zelf, benadrukt Google. Smart grouping ordent automatisch openstaande tabbladen en documenten op basis van de taak waar een gebruiker mee bezig is. Projecten blijven zo overzichtelijk, ook bij het jongleren met meerdere werkzaamheden tegelijk.

AI-beeldbewerking in de Gallery-app laat gebruikers achtergronden verwijderen en stickers maken van foto’s. Deze functionaliteit is feitelijk wat eerder al werd geïntroduceerd via Magic Editor op Chromebook Plus, maar draait nu lokaal in plaats van via de cloud.

Platformbrede AI-uitbreiding

Naast de nieuwe hardware krijgen alle Chromebook Plus-laptops een reeks AI-features. Select to search met Lens laat gebruikers alles op het scherm doorzoeken met een lange druk op de launcher. Dit zijn duidelijk meer consumentengerichte opties, zoals voor het kopen van schoenen. Hierbij toont Google bijvoorbeeld vergelijkbare opties met de schoenen in beeld die via Google Shopping te koop zijn.

Text capture extraheert tekst uit afbeeldingen zoals bonnetjes en recepten. Die informatie wordt automatisch omgezet naar bewerkbare tekst. Een uitnodiging voor een evenement kan bijvoorbeeld met één klik in Google Calendar worden gezet. Help me read breidt uit van het simpel samenvatten van teksten naar het versimpelen van complexe taal. Zo wordt moeilijke tekst toegankelijker gemaakt voor gebruikers.

Google AI Pro meegeleverd

Bij aankoop van een nieuwe Chromebook Plus krijgen gebruikers twaalf maanden gratis toegang tot het nieuwe Google AI Pro, voorheen Google One Premium. Dit pakket bevat Gemini-functionaliteit in Gmail en Docs, plus 2TB cloudopslag. Ook de tekst-naar-podcast-tool NotebookLM wordt direct toegankelijk vanaf de desktop. Deze AI-onderzoeksassistent kan documenten analyseren en schrijfhulp bieden.

De vanafprijs komt uit op 649 euro.