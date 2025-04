Lenovo ThinkPad AI-pc’s zijn nu ook van AMD-chips voorzien

Met de introductie van de ThinkPad P14s Gen 6 AMD en P16s Gen 4 AMD is het Lenovo-aanbod verder uitgebreid. Ook de ThinkPad L-serie wordt voorzien van nieuwe modellen.

De nadruk bij de aankondigingen van de nieuwe modellen ligt op flexibiliteit. De nieuwe laptops van Lenovo moeten voor zowel zware workloads als relatief basale samenwerking geschikt zijn. Elke gebruiker hoeft in ieder geval minder te tillen dan voorheen: de ThinkPad P14s Gen 6 AMD is zowel de dunste (16,13 mm dik) en de lichtste (1,39 kg) workstation ooit vanuit Lenovo.

AI-productiviteit en multitasken

Zowel de P14s als P16s die hierboven zijn genoemd, hebben meerdere AMD-opties uit de Ryzen AI PRO 300-serie. De topmodellen worden geleverd met een Ryzen AI 9 HX PRO 370, een 12-core chip op 5,1 GHz. Omdat we bij AI-pc’s altijd een vraag voelen opkomen hoeveel TOPS de NPU aan boord bevat: er zijn er hier 50.

De P14s-serie is vanaf mei beschikbaar voor minimaal 1379 euro (exclusief BTW), terwijl de P16s-serie ten minste 1419 euro kost en ook in mei verschijnt. In juni volgen de ThinkPad L13-laptops.

Ook de ThinkPad L-serie reikt maximaal tot deze 50 TOPS bij de NPU. Lenovo benadrukt dat er hier een keuze is tussen Intel- en AMD-processoren. Er kan gekozen worden voor maximaal 64GB aan systeemgeheugen en 2TB aan SSD-opslag. Bij de L13-serie is dit overigens de helft: maximaal 32GB aan RAM en 1TB SSD-ruimte.

Het aantal configuraties stopt daar niet bij. De 16:10 schermen op de P14s- en P16s-serie kunnen ofwel Full HD of een hogere resolutie met OLED-technologie bevatten. Bij de ThinkPad L13 zijn er enkel Full HD-displays.

Lees ook: De AI-pc is de Ultrabook van deze tijd