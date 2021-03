Apple deelt privacylabels voor apps

Apple heeft een lijst met privacylabels onthuld. Ontwikkelaars moeten aan de hand van deze labels gebruikers op de hoogte stellen wanneer ze bepaalde persoonlijke gegevens willen delen met derde partijen.

De labels staan op een informatiepagina over de nieuwe privacyrichtlijnen in de App Store. Op de pagina van een app in de App Store, komt voortaan ook een kopje App Privacy te staan. Onder dat kopje staat informatie over welke persoonsgegevens de app allemaal verwerkt. Deze gegevens worden opgedeeld in drie soorten: gegevens om je te kunnen volgen, gegevens die aan je zijn gelinkt en verzamelde gegevens die niet aan jou als persoon worden gekoppeld.

Overzicht van privacylabels

Apple deelt de labels op in 14 categorieën:

Contactinformatie Naam E-mailadres, al dan niet gehasht Telefoonnummer, al dan niet gehasht, Woonadres Andere contactgegevens

Gezondheid en fitness Gezondheid, zoals informatie van de HealthKit API Fitness, zoals informatie van de Motion and Fitness API

Financiële informatie Betaalgegevens, zoals een creditcard- of bankrekeningnummer Credietinformatie Andere financiële informatie, zoals salaris

Locatie Precieze locatie, op basis van GPS Grove locatie met maximaal drie decimalen op coördinaten

Gevoelige informatie Gevoelige informatie, zoals ras, seksuele orientatie, handicaps, etc

Contacten Contacten

Gebruikersinhoud E-mails of sms-berichten Foto’s en video’s Audiogegevens, specifiek stemopnames Gameplaycontent, zoals savegames Klantenondersteuning Andere gebruikersinhoud

Browsegeschiedenis Browsegeschiedenis op het internet

Zoekgeschiedenis Zoekgeschiedenis binnen de app

Identificatie Gebruikers-ID Apparaat-ID

Aankopen Aankoopgeschiedenis

Gebruiksgegevens Productinteractie, zoals handelingen binnen een app Advertentiegegevens, zoals welke advertenties een gebruiker gezien heeft Andere statistieken

Diagnostische gegevens Crashgegevens, zoals crash logs Prestatiegegevens Andere diagnostische gegevens

Andere gegevens Andere gegevens die niet binnen de eerdergenoemde categorieën vallen



Verdere regels en uitzonderingen

Ontwikkelaars van apps moeten voor elk van de verzamelde gegevens duidelijk kunnen maken waar de gegevens voor gebruikt worden. Apple noemt daarbij voorbeelden als advertenties van derde partijen, advertenties van de uitgever zelf, analytische doeleinden, personalisatie, appfunctionaliteit en andere doeleinden.

Niet alle verzamelde gegevens hoeven aangegeven te worden. Apple maakt een uitzondering voor wanneer de gebruiker de gegevens zelf invoert, bijvoorbeeld in een formulier. Daarbij is wel een harde eis dat de gegevens niet worden gebruikt voor het volgen van gebruikers en niet bij een derde partij terechtkomen. Ook mag het op deze manier verzamelen van gegevens niet te vaak gebeuren.

De nieuwe labels zijn een aanvulling op andere nieuwe privacyregels in de App Store. Die geven aan dat gebruikers actief toestemming moeten geven voor het delen van gegevens met derde partijen, zoals dat ook gebeurt met bijvoorbeeld toegang tot de camera van een toestel. Google en Facebook hebben hard tegen deze regels gevochten, maar lijken er toch aan te moeten geloven.

