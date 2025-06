Duitsland vraagt Apple en Google DeepSeek uit app stores te halen

De Duitse toezichthouder heeft Apple en Google gevraagd Chinese AI-startup DeepSeek uit hun app stores te verwijderen. Het verzoek volgt na soortgelijke maatregelen in andere Europese landen en zorgen over dataveiligheid.

DeepSeek schokte eerder de technologiewereld door te beweren een AI-model te hebben ontwikkeld dat kan concurreren met Amerikaanse rivalen zoals ChatGPT-maker OpenAI, maar tegen veel lagere kosten. De app komt echter onder toenemende druk vanwege dataveiligheidskwesties.

Commissaris Meike Kamp maakte vrijdag bekend een verzoek te hebben ingediend bij de twee Amerikaanse techbedrijven. De reden: DeepSeek stuurt volgens haar illegaal persoonlijke gegevens van gebruikers door naar China. Apple en Google moeten nu snel beoordelen of ze de app daadwerkelijk gaan blokkeren in Duitsland, al stelde haar kantoor geen precieze deadline vast.

De commissaris benadrukt dat Chinese autoriteiten vergaande toegangsrechten hebben tot persoonsgegevens binnen het invloedsgebied van Chinese bedrijven. In mei vroeg Kamp DeepSeek al om te voldoen aan eisen voor niet-EU datatransfers of de app vrijwillig terug te trekken. DeepSeek ging hier niet op in.

Volgens eigen privacybeleid slaat DeepSeek verschillende soorten persoonsgegevens op, zoals verzoeken aan het AI-programma en geüploade bestanden, op computers in China. “DeepSeek heeft mijn agency niet kunnen overtuigen dat Duitse gebruikersdata in China beschermd wordt op een niveau vergelijkbaar met de Europese Unie”, zei Kamp.

Europese trend van beperkingen

Italië blokkeerde DeepSeek al eerder dit jaar vanwege gebrek aan informatie over gebruik van persoonlijke data. Nederland verbood de app op overheidsapparaten. België heeft overheidsfunctionarissen aangeraden DeepSeek niet te gebruiken, waarbij een woordvoerder aangaf dat verdere analyses lopende zijn.

In Spanje vroeg consumentenorganisatie OCU de gegevensbeschermingsautoriteit in februari onderzoek te doen naar mogelijke bedreigingen van DeepSeek, maar er kwam geen verbod. Amerikaanse wetgevers bereiden wetgeving voor die uitvoerende agentschappen zou verbieden AI-modellen uit China te gebruiken.

Tip: DeepSeek verboden voor Nederlandse ambtenaren