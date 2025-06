Apple overweegt Perplexity over te nemen

Apple bleef stil over kunstmatige intelligentie tijdens de WWDC 2025-keynote, maar achter de schermen is het bedrijf actief bezig met het verkennen van nieuwe stappen op dit gebied.

Apple overweegt namelijk de overname van Perplexity. Dit zou de fabrikant in staat stellen om nieuw talent aan te trekken. Maar ook om in de toekomst een zoekmachine op basis van kunstmatige intelligentie te kunnen aanbieden.

Adrian Perica, verantwoordelijk voor fusies en overnames bij Apple, zou volgens Bloomberg het idee al besproken hebben met Eddy Cue, hoofd van de dienstenafdeling, en andere topverantwoordelijken die zich bezighouden met AI binnen het bedrijf. De gesprekken bevinden zich nog in een vroeg stadium. Apple heeft nog geen bod gedaan. Het is zelfs niet zeker of de interne overwegingen leiden tot een formeel voorstel.

Ook intensieve samenwerking is mogelijk

Apple zou ook nadenken over een alternatief waarbij het niet het hele bedrijf overneemt, maar een samenwerking aangaat met Perplexity. In beide scenario’s wil Apple een AI-zoekmachine ontwikkelen op basis van Perplexity’s technologie, die ook geïntegreerd zou kunnen worden in Siri. Hoewel er nog geen officieel bod is gedaan, zou Apple de afgelopen maanden al meerdere keren met Perplexity hebben overlegd.

In mei vertelde Cue, tijdens zijn getuigenis in de lopende antitrustzaak rond Google Search, dat Apple gesprekken voerde over een mogelijke integratie van Perplexity in Safari. Hij moest getuigen vanwege de langdurige overeenkomst tussen Apple en Google. Google is daarbij de standaardzoekmachine op de iPhone. In ruil daarvoor ontvangt Apple jaarlijks miljarden dollars. In 2021 ging dat om 18 miljard. Cue gaf echter geen duidelijkheid over concrete plannen, waaronder een mogelijke overname.

Alternatief voor Google

Als toezichthouders Apple dwingen de samenwerking met Google te beëindigen, dan helpt een overname bij het ontwikkelen van een eigen AI-zoekmachine. Bovendien zou het de benodigde expertise in huis brengen om de achterstand in te halen op het gebied van AI. Net als Meta is Apple actief op zoek naar AI-talent.

Volgens Bloomberg probeert het bedrijf zelfs te concurreren met de eigenaar van Facebook om Daniel Gross aan te trekken. Hij is de oprichter van AI-bedrijf Safe Superintelligence. Apple lijkt ondersteuning nodig te hebben om de AI-functies te kunnen realiseren die het aan zijn gebruikers wil aanbieden. Zo werd enkele maanden geleden de introductie van een krachtigere versie van Siri uitgesteld, hoewel deze een belangrijk onderdeel was van de oorspronkelijke visie voor Apple Intelligence.