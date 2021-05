Windows 10-apparaatbeheer maakt updaten drivers eenvoudiger

Windows 10 krijgt een nieuwe feature voor het updaten van drivers. In apparaatbeheer is een nieuwe knop aanwezig waarmee gebruikers handmatig drivers kunnen toevoegen.

Normaal gesproken installeert Windows automatisch relevante drivers wanneer er een nieuwe apparaat wordt herkend. Dit gebeurt echter niet altijd goed, wanneer een apparaat bijvoorbeeld niet in de database van Windows Update voorkomt. Ook wordt niet altijd de nieuwste versie geïnstalleerd.

Om eigen drivers toe te voegen, moeten gebruikers nu nog door verschillende stappen lopen in het apparaatbeheer. Na enkele keren doorklikken, konden gebruikers bij een venster terechtkomen waar ze een map konden aangeven waarin Windows naar nieuwe drivers moest zoeken.

Nieuwe knop

In een nieuwe versie van Windows Preview is er echter een nieuwe knop toegevoegd aan het apparaatbeheer, voor het eerst gespot door Windows Latest. De nieuwe knop in de menubalk brengt een gebruiker meteen naar het venster waarin een gebruiker het commando kan geven om een nieuwe driver toe te voegen. Hierbij hoeft niet eens eerst het relevante apparaat worden geselecteerd in de lijst.

De nieuwe knop is rood omlijnd

Windows scant de onderliggende mappen op drivers en vergelijkt de drivers met de beschikbare apparaten. Als het systeem een driver vindt voor een apparaat dat nog niet geïnstalleerd is, kan Windows met een druk op de knop de gevonden drivers eraan linken.

De functie werkt helaas niet voor het updaten van drivers. Als een apparaat al geïnstalleerd is, werkt de functie niet. In dat geval moeten gebruikers nog eerst het juiste apparaat in de lijst selecteren en binnen het menu daarvan op de oude manier een nieuwe driver toevoegen.

Lijst sorteren

Dit is niet de enige wijziging aan apparaatbeheer die Microsoft in deze previewversie van Windows 10 heeft geïntroduceerd. De update voegt namelijk ook de mogelijkheid toe om de lijst van apparaten te sorteren op drivers. De drivers kunnen ook worden gesorteerd op type of per apparaat.

De wijzigingen in apparaatbeheer zijn aanwezig in build 21343 van Windows Preview. Vermoedelijk worden de nieuwe functies voor alle gebruikers beschikbaar vanaf de Sun Valley-update die ergens in komend najaar uit moet komen.

Tip: ‘Microsoft trekt stekker uit Windows 10X’