‘Microsoft trekt stekker uit Windows 10X’

Het lijkt erop dat Windows 10X toch niet zijn weg weet te vinden naar de schappen. Het besturingssysteem, dat de concurrentie met ChromeOS moest aangaan, stond op de planning om dit jaar uit te komen.

Die plannen zijn overboord, zo zeggen bronnen van Petri. Microsoft heeft de ontwikkelaars die aan Windows 10X werkten weer op de ontwikkeling van Windows 10 gezet en Windows 10X komt zeker dit jaar niet meer uit. Mogelijk gebeurt dit op een later moment alsnog, maar dan ziet het er niet meer zo uit als de screenshots die eerder waren uitgelekt.

OS voor Surface Neo werd ChromeOS-concurrent

Microsoft kondigde Windows 10X enkele jaren geleden aan. Het besturingssysteem was origineel bedoeld voor de Surface Neo, een soort dubbelklapbare tablet met twee schermen. Dat apparaat is nooit uitgekomen, omdat Microsoft nog werkte aan de ontwikkeling van het daarvoor bedoelde besturingssysteem.

Op termijn is de scope van het project echter groter geworden en werd Windows 10X een besturingssysteem voor goedkopere apparaten met een lange batterijduur. Hierbij werd een groot deel van de functies in Windows 10 verwijderd, om een zo simpel en veilig mogelijk besturingssysteem te maken. Het hele systeem zou voornamelijk draaien rond de webbrowser en klassieke desktopapplicaties konden niet worden geïnstalleerd. Die laatste functie zou later komen. Hiermee zou Microsoft rechtstreeks de concurrentie aangaan met ChromeOS van Google.

In de afgelopen maanden bleven zo nu en dan geruchten over Windows 10X binnendruppelen. Verschillende buitenstaanders wisten vroege versies van het besturingssysteem in handen te krijgen en deelden screenshots met de wereld. Daarin was een vrij compleet besturingssysteem te zien, dat erg sterk deed denken aan ChromeOS.

Vergelijkbare projecten waren niet succesvol

Waarom Microsoft toch de stekker uit het project trekt, is niet duidelijk. Misschien heeft Microsoft geleerd van zijn vorige pogingen om apparaten uit te brengen waarbij applicaties alleen via de Microsoft Store geïnstalleerd konden worden. Zowel Windows RT en Windows 10S waren geen succes. De grotere nadruk op de ontwikkeling van Windows 10 kan in ieder geval weinig kwaad, aangezien verschillende beloofde functies nog steeds op zich laten wachten, waaronder emulatie van 64bit-x86-applicaties op ARM-processors.

Sun Valley

Vermoedelijk komen elementen van Windows 10X later terug in Windows 10. Geruchten spreken van een toekomstige grote update met de naam Sun Valley. Deze update moet een flinke wijziging van de gebruikersinterface met zich meebrengen en staat gepland voor dit najaar. Deze maand komt update 21H1 uit, al zijn de veranderingen daarvan minder ingrijpend.