‘IT-afdelingen moeten investeren in ondersteunen van thuiswerkers’

IT-afdelingen hebben, ondanks grote investeringen, toch nog steeds moeite met het ondersteunen van thuiswerkers. Daarom zijn meer investeringen in remote IT-support, cloudgebaseerde samenwerkingstools en ook laptops noodzakelijk. Dit concludeert een Europees onderzoek van Dynabook.

Volgens het onderzoek heeft de recente pandemie laten zien dat werken op afstand voor werknemers nog steeds een grote uitdaging is. Vooral op gebieden als productiviteit en samenwerken. Een goede ondersteuning vanuit de IT-afdeling is daarvoor essentieel. De meeste bedrijven hebben daarom recent grote investeringen gedaan, zoals de aanschaf van laptops, voor het zo goed mogelijk ondersteunen van hun medewerkers en het bevorderen van de onderlinge samenwerking.

Toch geeft nog een derde van de respondenten aan dat dit flink kan worden verbeterd, zo geeft het onderzoek van Dynabook aan. Vooral ook om werknemers op mentaal vlak te kunnen ondersteunen. De productiviteit hangt immers heel erg af van het welzijn van medewerkers.

Cloudgebaseerde oplossingen voor samenwerken

Invetseringen in het op afstand ondersteunen van medewerkers zijn dus zeer belangrijk. Gelukkig onderkennen de respondenten dit ook en geeft meer dan de helft aan dit te flink te willen verbeteren. Belangrijk hierbij is, volgens Dynabook, dat bedrijven weloverwogen aankoopbeslissingen maken. Vooral als het gaat om samenwerkingstechnologie.

Veel bedrijven kijken daarom naar dit soort technologie, vooral naar cloudgebaseerde oplossingen, zo constateert het onderzoek. Een meerderheid van de bedrijven besteedt meer aandacht aan de aanschaf van cloudplatforms en samenwerkingstooling dan voor de huidige pandemie.

Investeringen in laptops ook belangrijk

Toch vindt Dynabook als laptopfabrikant dat bedrijven ook meer aandacht moeten besteden aan de aanschaf van de juiste laptops voor hybride werken. “Tijdens de lockdown bleken laptops onmisbaar. Uit het onderzoek komt dan ook naar voren dat driekwart van de organisaties meer aandacht geven aan het aankoopproces van notebooks dan voor de pandemie het geval was”, geeft Ronald Ravel, Country Manager Benelux bij Dynabook Europe aan. “Hierbij zullen ze ook moeten kijken naar het upgraden van hun huidige laptop fleet, zodat deze geschikt blijft voor het hybride werken. Daarbij is het belangrijk om goed na te denken over welke toepassingen onmisbaar zijn voor werknemers om productief te blijven, of ze nou op kantoor of thuis aan het werk zijn.”