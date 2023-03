Uit onderzoek van Techzine blijkt dat slechts 29,2 procent van de organisaties optimaal is ingericht voor het moderne hybride werken. De overige ruim 70 procent heeft nog werk aan de winkel. Als we kijken waar organisaties nog tekortschieten dan staat de algehele infrastructuur voor hybride werken bovenaan, alsmede de werkplekken op kantoor en thuis.

Uit het onderzoek ‘Face your IT challenges’ dat Techzine vorig jaar uitvoerde, blijkt dat organisaties vooral willen investeren in een beter beheerbare IT-omgeving en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De hybrid cloud speelt hierin een grote rol bij de meeste organisaties.

Hybride werken is een succes in Nederland

Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat veel organisaties inmiddels het hybride werken omarmd hebben. Er zijn nog steeds maar weinig organisaties in Nederland die hun personeel fulltime verplichten naar kantoor te komen. De meeste organisaties hebben gekozen voor een model waarbij men twee of drie dagen op kantoor is en de overige dagen kan thuiswerken. Daarmee doet Nederland het overigens een stuk beter dan veel andere landen. Zeker in de Verenigde Staten kiezen steeds meer organisaties voor het volledig terugkeren naar kantoor. Het geeft werkgevers simpelweg meer controle.

In Nederland lijkt men de nieuwe balans tussen werken en privé als prettiger te ervaren en met de huidige krappe arbeidsmarkt zien we dat ook niet snel veranderen. Wat wel nog een puntje van aandacht is, is hoe men momenteel hybride werkt. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat slechts 29,2 procent stelt dat alles optimaal is ingericht. Bij de meeste organisaties zijn dus nog investeringen nodig.

Hybride werken vereist nog wel additionele investeringen

Vooral de algehele infrastructuur voor hybride werken lijkt niet overal optimaal te zijn. Voorbeelden hiervan zijn systemen die niet overal goed of snel toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat ze on-premise staan op kantoor en eigenlijk niet zijn ingericht om remote gebruikt te worden. Of dat de organisatie tekortschiet met zijn applicatieportfolio. Om goed samen te kunnen werken wanneer men niet op dezelfde locatie is, heb je andere applicaties nodig. Zo leren we dat sommige organisatie nog met Skype for Business werken, terwijl de licentie voor Microsoft Teams allang op de plank ligt.

Verder blijkt dat bij ongeveer een kwart van de organisaties er nog verbeteringen nodig zijn aan de thuiswerkplekken. Mensen werken bijvoorbeeld nog aan hun eettafels of beschikken nog niet over goede apparatuur om thuis te werken. De werkplekken op kantoor zijn over het algemeen (85 procent) in orde. Ook geeft een kwart van de ondervraagde aan dat er qua security voor hybride werken nog verbeteringen nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van VPN’s of secure web gateways.

Op specifieke vragen over de werkplekken kwam ook naar voren dat men in 38,9 procent van de gevallen niet tevreden was over de computer of laptop waarmee men werkt. Of dat er een externe monitor vereist is. Eenzelfde percentage gaf aan dat er betere webcams, headsets of speakerphones nodig zijn. Tot slot gaf 31,9 procent aan dat er betere software nodig is om op afstand te kunnen werken.

Investeringen in productiviteit van medewerkers geen prioriteit

Als we kijken naar de investeringen die organisaties willen gaan doen, dan staat het verhogen van de productiviteit van medewerkers pas op de zesde plaats. Het staat dus wel op de radar, maar er zijn ook de nodige IT-investeringen die men belangrijker vindt. Waaronder, zoals eerder aangehaald, een beter beheerbare IT-omgeving en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Daarnaast willen organisaties graag nieuwe digitale diensten ontwikkelen, het verbeteren van de klantervaring en klanttevredenheid, de bedrijfscontinuïteit verbeteren en pas daarna de productiviteit van de medewerkers verhogen.

Op basis hiervan kan het nog wel enkele jaren duren tot organisaties echt goed zijn uitgerust voor het hybride werken. Al vermoeden wij dat er ook nog organisaties zijn die de hoop hebben dat het hybride werken maar tijdelijk is en iedereen binnen afzienbare tijd alsnog weer op kantoor zit. Dat is in sommige sectoren best mogelijk, maar de algehele lijn van hybride werken zien wij niet meer verdwijnen.

Hogere productiviteit betekent meer winst en hogere tevredenheid

Tot slot zijn wij van mening dat organisaties de inrichting van het hybride werken breder moeten trekken. Betrek naast de inkopers en facility management ook HR en enkele medewerkers bij het proces. Kijk naar de wensen van de medewerkers, het beschikbare budget en de eisen die de IT-afdeling stelt aan apparatuur. Als je dat goed samenbrengt kan je komen tot een aantal standaard configuraties met computers en randapparatuur. Die sets zijn dan met inspraak van medewerkers samengesteld, kunnen door IT goed worden ondersteund en passen hopelijk ook binnen het budget. Tot slot kan het op voorhand worden getest, zodat het ook compatibel is met alle applicaties. Op die manier is iedereen tevreden en een stuk productiever, wat uiteindelijk goed is voor de organisatie.

Wil je meer details over het onderzoek weten, het onderzoek is hier te bekijken.