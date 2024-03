Ondernemers moeten hun tijd niet stoppen in het aanleggen van netwerkinfrastructuur. En als ze het al doen, moet het snel een eenvoudig gaan. Dat is waar ASUS ExpertWifi EBM68 voor heeft ontwikkeld. Maakt het de beloftes waar? Wij zochten het uit.

Als mkb’er investeer je liever in de activiteiten van je bedrijf dan in diensten voor het beheer van de netwerkinfrastructuur. Een klein netwerk aanleggen en beheren doe je dus bij voorkeur zelf. Het liefst zonder kabels te trekken, speciale nieuwe PoE-switches te moeten kopen, of andere extra investeringen te doen. Aansluiten, configureren en dan moet er een veilig netwerk beschikbaar zijn voor de medewerkers.

ASUS ExpertWifi EBM68

Met de ExpertWifi EBM68 mesh-wifi set richt ASUS zich expliciet op bovenstaande doelgroep. Je kunt het basisstation van dit mesh-systeem als wifi-router gebruiken en de volgende stations draadloos verbinden, met het basisstation of met elkaar. In totaal zijn er tot twaalf van deze koppelingen mogelijk en ondersteunt het systeem als geheel tot 100 aangesloten apparaten. Dat zal voor de meeste kleinere organisaties (ruimschoots) voldoende dekking en capaciteit leveren.

De ASUS ExpertWifi EBM68 is een zogeheten tri-bandsysteem. Dit houdt in dat er drie radio’s inzitten: een keer 2,4 GHz, twee keer 5 GHz. Het is een Wifi 6-systeem, dus er is geen ondersteuning voor de 6GHz-band die Wifi 6E nog extra levert. Is dat erg? Wel als je per se de nieuwste standaard gebruikt, al kun je dan beter nog even wachten op Wifi 7, dat inmiddels ook officieel goedgekeurd is.

Voor alledaags zakelijk gebruik zal Wifi 6 echter prima volstaan, of je moet zeer specifieke wensen hebben waarvoor de extra bandbreedte van de 6GHz-band onmisbaar is. Dat zien we in de markt waar de ASUS EBM68 op is gericht niet snel gebeuren. Denk hierbij aan kleine kantoren en thuiskantoren, retail, hospitality en klinieken (huisarts, tandarts, fysio, dat soort omgevingen).

De ASUS ExpertWifi EBM68 kost online zo tussen de 430 en 700 euro, op het moment van schrijven. Het loont dus om goed te zoeken. De ondergrens van dat spectrum vinden we goed geprijsd, de bovengrens iets te stevig. Let wel, het gaat hier om een set van twee. Een enkele uitbreidingsmodule is er vanaf ruim 200 euro. Ook hier zien we weer een ruimte bandbreedte tot een kleine 400 euro. Hou er ook rekening mee dat de meeste prijzen die je ziet staan online voor dit product inclusief btw zijn.

Hardware: 2,5 Gbps WAN/LAN en 7800 Mbps wifi

Uiterlijk zien de units van de ASUS ExpertWifi EBM68 er prettig onopvallend uit. Ze zullen niet opvallen in een zakelijke omgeving. Prettig is ook dat de LED die voorop het apparaat zit wit brandt als alles in orde is en de verbindingen goed zijn. Dat valt ook niet zo op als bijvoorbeeld blauw, een kleur die je bij de ASUS EBM68 alleen ziet tijdens het opstarten en koppelen van de units.

Verder levert ASUS beugels mee met de EBM68 waarmee je de units op kunt hangen. Dit is alleen bedoeld voor montage aan de muur, niet het plafond. Zet je de units liever ergens op een kast of tafel, dan kun je de beugels gebruiken om de kabels en aansluitingen een beetje netjes weg te werken.

Kijken we naar de aansluitingen, dan valt vooral op dat de WAN-aansluiting een bandbreedte biedt van 2,5 Gbps. Dat betekent dat je op de satellieten ook een LAN-aansluiting met die bandbreedte hebt. Handig als je apparatuur in je netwerk op wilt nemen die een zo groot mogelijke bandbreedte nodig heeft. Let wel, het is niet gezegd dat je die bandbreedte ook altijd volledig in kunt zetten. Dat is afhankelijk van omgevingsfactoren. Maar goed, het is beter om het wel te hebben dan niet. Verder zit er naast de vier RJ45-poorten ook nog een USB3.0-aansluiting op. Het betreft hier USB 3.2 Gen1.

Een andere reden om geen 1Gbps WAN-poort meer te hebben heeft te maken met de maximale draadloze snelheid/bandbreedte die de ASUS ExpertWifi EBM68 biedt. Dat is namelijk 7800 Mbps. Dit zijn de theoretische snelheden op de fysieke laag en zijn in de praktijk bij lange na niet haalbaar. Voor de volledigheid geven we hier de maximale theoretische snelheden per band:

2,4 GHz: 574 Mbps

5GHz-1: 2402 Mbps

5GHz-2: 4804 Mbps

Wat je hiervan overhoudt is voor een deel afhankelijk van hoe je de ASUS EBM68 inzet. De krachtigste 5GHz-radio (4×4) is de backhaul, de andere 5GHz is een 2×2-verbinding, net zoals de 2,4GHz-radio. Opvallend vinden we wel dat ASUS ervoor heeft gekozen om standaard 160MHz brede kanalen in te schakelen. Dat is met name in zakelijke omgevingen waar relatief veel clients verbinding moeten maken juist niet handig. Een enkele client heeft dan de beschikking over heel veel bandbreedte, maar de rest wordt grotendeels buitengesloten. Dat zouden we dus snel aanpassen naar in ieder geval 40 MHz.

Veelzijdige verbindingen

De backhaul gebruikt het systeem standaard alleen voor de communicatie onderling en is dus niet beschikbaar voor clients. Dit zorgt in de regel voor de beste prestaties. Je kunt er echter ook voor kiezen om deze radio open te stellen voor clients. Dan ga je echter wel mindere prestaties krijgen voor het netwerk als geheel. Het kan op zich wel lonen om toch voor deze modus te gaan, bijvoorbeeld als je niet per se een extreem dikke verbinding nodig hebt tussen de units, maar vooral veel clients wilt kunnen verbinden.

Bij de backhaul-radio kun je verder ook nog aangeven aangeven dat hij vrijgegeven moet worden voor clients op het moment dat de draadloze backhaul niet in gebruik is. Dit is het geval als je voor een bekabelde backhaul kiest. Dat is namelijk ook mogelijk. Je gebruikt de satelliet dan als een ’traditioneel’ access point. Ook de routermodule kun je op deze manier inzetten trouwens. Dat kan handig zijn als je al een router hebt waar je erg tevreden over bent en vooral een goed dekkend wifi-netwerk zoekt.

Standaard staat het systeem overigens ingesteld op Smart Connect. Dat houdt in dat het de beschikbare radio’s onder een enkel SSID hangt en zelf kiest op welke frequentie hij een client verbindt. Let wel, dit geldt niet voor de backhaul-radio, mocht je die ook open willen stellen voor clients. Dat blijft een separaat SSID. Dit zal ongetwijfeld iets te maken hebben met het feit dat dit een 4×4-radio is en de andere twee 2×2. 4 antennes combineren met 2 antennes is niet evident als je het allemaal goed wilt laten verlopen. Je kunt Smart Connect voor de twee 2×2-radio’s trouwens tot in detail configureren. Je kunt hier zelf de thresholds invoeren en bepalen wanneer hij de ene of de andere frequentie kiest.

Tot slot is het qua veelzijdigheid van de netwerkverbindingen nog belangrijk om te vermelden dat ASUS het mogelijk heeft gemaakt op de ExpertWifi EBM68 om twee LAN-poorten samen te voegen en te adresseren als een logische poort. Het gaat dan specifiek om poort 2 en 3. Als je een WAN/LAN-poort hebt van 2,5Gbps (op router en satelliet), dan is het in ieder geval prettig om deze bandbreedte te kunnen benaderen door twee 1Gbps LAN-poorten met elkaar te combineren. Je kunt op die manier een behoorlijk potente backbone bij elkaar configureren in ieder geval. Of de doelgroep van de ExpertWifi EBM68 dit ook daadwerkelijk gaat doen, is uiteraard een ander verhaal.

De volledige specificaties van de ASUS ExpertWifi EBM68 vind je via deze link.

Installatie

Het installeren van de ASUS ExpertWifi EBM68 is een fluitje van een cent. Op een van de twee units staat duidelijk aangegeven dat dit de router is. Heb je die aangesloten, dan kun je via de ExpertWifi-app de installatie snel voltooien. Het automatisch detecteren van de module vanuit de app werkte bij ons niet altijd even soepel overigens. Je kunt units ook eenvoudig toevoegen via het scannen van de QR-code op de onderzijde, dus dat is niet zo’n probleem. Het is wel iets waar ASUS nog even naar zou moeten kijken wat ons betreft.

Hieronder zie je enkele screenshots van de ExpertWifi-app tijdens het installeren:

Een beslissing die je bij voorkeur tijdens de installatie neemt, is hoe je de mesh-wifi set in je netwerk wilt opnemen. Moet de basismodule fungeren als router, of heb je al een goede router staan waar je niet vanaf wilt? In dat laatste geval kun je de ASUS ExpertWifi EBM68 als access point instellen. Dan voeg je dus feitelijk twee access points toe aan je netwerk. Je hoeft alleen het basisstation bekabeld aan te sluiten. Het tweede station verbindt uiteraard draadloos met het basisstation. Wil je zeker weten dat je altijd een goede verbinding hebt op dat tweede station en je hebt elders in je pand de mogelijkheid om de tweede unit ook bekabeld aan te sluiten, dan kan dat ook. In dat geval vindt de backhaul bekabeld plaats en kun je alle drie de radio’s openzetten voor clients.

Verder hoef je met uitzondering van de standaardzaken zoals netwerknaam en wachtwoord niets bijzonders te doen tijdens de installatie. In totaal kost het niet meer dan een paar minuten. Als de backhaul draadloos plaatsvindt, is het uiteraard wel zaak dat je een beetje test waar de verbinding optimaal is. De LED voorop geeft dit duidelijk aan. Zolang deze wit is, is het goed. Gaat hij richting oranje neigen, dan begint het signaal minder te worden.

Software: handige zakelijke snufjes

Qua hardware heeft de ASUS ExpertWifi EBM68 de nodige interessante features, ook als je wat zwaardere bandbreedte-eisen hebt. Bij dit soort systemen is het echter vaak juist de software die het verschil kan maken. ASUS heeft dan ook haar best gedaan om er de nodige interessante extra features in te stoppen die handig kunnen zijn voor de ondernemer.

We gaan hier niet de volledige interface van de ExpertWifi-app (en de webinterface; die is er ook voor de liefhebber) behandelen, maar lichten enkele interessante onderdelen uit. Goed om hier alvast te vermelden is dat de app en de webinterface niet 100 procent dezelfde mogelijkheden bieden. De laatste is uitgebreider, zij het marginaal. De instellingen voor Smart Connect en linkaggregatie tref je bijvoorbeeld niet aan in de app.

Hieronder zie je het homescreen van de webinterface:

Je kunt vanzelfsprekend alle apparaten die je toevoegt aan je netwerk vanuit de app en de webinterface beheren. Dat geldt niet alleen voor lokale apparaten, maar voor alle apparaten die verspreid over meerdere locaties staan. Deze kun je via een Site-to-Site VPN met elkaar verbinden. ASUS ondersteunt voor VPN overigens OpenVPN, IPSec, WireGuard en PPTP. Die laatste zouden we overigens niet meer gebruiken. Daar zitten inmiddels al de nodige gaten in.

Hieronder zie je het homescreen van de ExpertWifi-app:

In het algemeen werkt de software soepel. Het opslaan van wijzigingen duurt met name in de webinterface vrij lang. Van tijd tot tijd zitten er daarnaast ook nog wel enkele glitches in. Zo zaten we af en toe vrij lang naar een volledig witte pagina te kijken als we naar een volgend menu-item gingen. Het laden lijkt dan niet helemaal soepel te verlopen. In het grotere geheel is dit niet enorm storend, maar wel iets voor ASUS om nog wat aandacht aan te besteden.

Self-Defined Network

Een handige feature van de ASUS ExpertWifi EBM68 is SDN. Dat staat enigszins verwarrend genoeg niet voor Software-Defined Network, maar voor Self-Defined Network. Met SDN kun je relatief snel het netwerk onderverdelen in verschillende segmenten. Een SSID voor medewerkers, eentje voor gasten, maar ook eentje voor IoT-apparaten bijvoorbeeld. Apparaten die met die laatste verbinden, doen dit op een geïsoleerde manier. Dat wil zeggen, ze krijgen geen toegang tot het netwerk, maar kunnen alleen communiceren met de dienst die ze nodig hebben. Ze maken ook standaard verbinding op 2,4 GHz (dit kun je nog wel aanpassen overigens).

Weet je niet helemaal zeker welk netwerk je nodig hebt, dan biedt ASUS nog een mogelijkheid om een en ander in te richten. Er is namelijk een scenario-verkenner ingebouwd. Hiermee kun je het netwerk instellen dat past bij jouw use-case. Zo krijgt een hotel een Guest Portal, maar een winkelcentrum een Guest Network. Bij de eerste voer je een SSID-naam in en ben je klaar, bij de tweede kun je eventueel ook nog een wachtwoord toevoegen en de duur van de verbinding bepalen. In de praktijk zal het ook met deze hulpmiddelen een beetje spelen zijn met de instellingen voor de meeste gebruikers. En je moet nog steeds wel een klein beetje snappen wat je aan het doen bent. De scenario’s zorgen er echter wel voor dat mensen er beter over nadenken en het in het geheel wat meer tot leven komt.

Wil je graag alles zelf instellen, dan kan dat uiteraard ook. Je hoeft SDN niet te gebruiken, als je dat niet wilt. Op de ASUS ExpertWifi EBM68 kun voor zover wij zien alles wat je nodig kunt hebben in een kleinzakelijke omgeving handmatig instellen. Op netwerkgebied voor de Wifi, LAN en WAN (inclusief Dual WAN in combinatie met een USB-dongel of een LAN-poort), maar zeker ook op het gebied van toegangsrechten. Zo is het mogelijk om specifieke sites te blokkeren, maar bijvoorbeeld ook peer-to-peer en ftp-verkeer. Specifieke apparaten kunnen ook de toegang ontzegd worden, al dan niet op specifieke dagen en tijden. Dankzij QoS kun je ervoor zorgen dat apparaten of verkeer dat altijd een goede verbinding nodig heeft, ook altijd voorrang krijgt.

AiProtection

Een toevoeging van ASUS aan de ExpertWifi EBM68 voor ondernemers die ook graag wat extra beveiliging toevoegen aan het netwerk is AiProtection. Dit is onder de motorkap een Trend Micro-engine die op de router draait. AiProtection geeft allereerst een Router Security Assessment. Dit gaat voorbij aan de standaard controle van de sterkte van het wachtwoord voor router en draadloze netwerken, al doet het dat ook. Het laat ook zien of UPnP ingeschakeld staat bijvoorbeeld, iets wat je vanuit securityperspectief beter niet ingeschakeld kunt hebben, behalve als je het echt gebruikt en het goed in de gaten houdt.

Je kunt op deze pagina ook enkele diensten van Trend Micro inschakelen. Zo kun je bekende kwaadaardige websites blokkeren en is er de mogelijkheid om IPS (Intrusion Prevention System) in te schakelen. Dit heeft als doel om apparaten in het netwerk te beschermen tegen spam en DDoS-aanvallen en moet de router zelf beschermen tegen aanvallen. Het werkt twee kanten op, ook uitgaande pakketjes die niet deugen pikt het eruit. Dat is althans de belofte. Verder kan AiProtection ervoor zorgen dat geïnfecteerde apparaten niet verder misbruikt kunnen worden door bijvoorbeeld botnets.

Tot slot biedt AiProtection ook nog behoorlijk wat inzicht in wat het zoal heeft tegengehouden en heeft gedetecteerd. Hier kun je foutief geblokkeerde websites overigens ook whitelisten. Het is eveneens mogelijk om de gevonden kwetsbaarheden en acties die zijn ondernomen te downloaden en elders op te slaan. Verder nog goed om te vermelden is dat er geen extra kosten verbonden zijn aan het inschakelen van de extra security op de ExpertWifi EBM68.

De security-mogelijkheden op de ASUS ExpertWifi EBM68 komen overigens niet in de plaats van andere maatregelen die je als organisatie neemt op het gebied van cybersecurity. Zo zul je nog altijd je endpoints moeten beschermen, om een voorbeeld te noemen. Het is meer een extra laag in de gelaagde securitybenadering die tegenwoordig de norm is.

Prestaties

Bij een apparaat zoals de ASUS ExpertWifi EBM68 zijn we voornamelijk gericht op de mogelijkheden die gebruikers ermee hebben. Vandaar ook dat we ons primair richten op de mogelijkheden van de app en de webinterface.

We hebben uiteraard ook gekeken naar de prestaties die we in de praktijk konden halen met het mesh-netwerk van de ExpertWifi EBM68. We hebben hem getest in een nieuwbouwwoning met drie lagen. Dikke betonnen vloeren en muren dus en allerlei verstorend materiaal onder laminaatvloeren. We hebben op deze locatie een 100Mbps-verbinding. Dat zal bij veel van de potentiële klanten voor de ExpertWifi EBM68 ongetwijfeld iets vergelijkbaars zijn.

De 4×4 backbone laat duidelijk zijn spierballen zien als we de basisunit op de begane grond zetten en op de eerste verdieping een meting doen. Zonder satelliet houden we daar van de 95 Mbps die je doorgaans maximaal uit een 100Mbps-aansluiting krijgt zo’n 45 Mbps over. Met satelliet zitten we op de eerste verdieping echter weer op de 95 Mbps. De led op de satelliet geeft ook aan dat de verbinding goed is, zo tussen de -70 en -80dBm. Als we vervolgens nog een verdieping hoger gaan, dan houden we van de 95 Mbps nog zo’n 75 Mbps van over.

We hebben deze metingen op meerdere locaties uitgevoerd verspreid over de 160 vierkante meter die we tot onze beschikking hebben. We durven de stelling wel aan dat een set van twee ASUS ExpertWifi EBM68-apparaten een volledig dekkend mesh-netwerk biedt voor deze oppervlakte. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd, maar de omgeving waarin we het getest hebben is al dermate uitdagend dat we dit wel durven stellen.

Wat ons verder ook opviel was de handover tussen de modules als je gaat roamen met een apparaat. Die is uitstekend geregeld. Het systeem zet een apparaat heel snel over op een module in het mesh-netwerk met een beter signaal.

Conclusie

Ben je als ondernemer op zoek naar een systeem waarmee je eenvoudig een goed mesh-netwerk op kunt zetten, dan raden we de ASUS ExpertWifi EBM68 zeker aan. Installeren is een fluitje van een cent, de modules zijn niet enorm opvallend en slim op te hangen en de mogelijkheden en prestaties zijn voor de doelgroep uitstekend.

In het oog springt op het gebied van de hardware vooral de veelzijdigheid van de verbindingen. Niet alleen heb je de beschikking over een WAN-poort die tot 2,5Gbps bandbreedte biedt, je kunt de draadloze netwerkverbindingen ook precies zo inrichten als je wilt. Je kunt de draadloze backhaul precies zo inrichten als je dat zelf wilt: alleen voor backhaul, voor backhaul en clients, of alleen voor clients als hij niet voor backhaul gebruikt wordt. Daarnaast is het voor bedrijven die regelmatig grote bestanden rondpompen (in de creatieve sector bijvoorbeeld) handig dat het ook mogelijk is om meerdere LAN-poorten te combineren via linkaggregatie.

Op het gebied van de software is het vooral het Self-Defined Network dat voor ondernemers die wat hulp willen bij het opzetten bij hun netwerk meerwaarde heeft. Het biedt een relatief laagdrempelige manier aan om de juiste basisconfiguratie te kiezen voor het draadloze netwerk, al is enige kennis van netwerken toch nog wel handig om te hebben. De webinterface en de app bieden daarnaast ook behoorlijk uitgebreide mogelijkheden om de instellingen precies naar wens te krijgen.

Minpunt is uiteraard wel dat dit systeem ‘slechts’ Wifi 6 ondersteunt en dus niet de extra frequentieband heeft die Wifi 6E en Wifi 7 wel hebben. Heb je echt heel veel bandbreedte nodig en/of heel veel apparaten die verbinding moeten maken, dan is het wellicht verstandiger om voor een systeem te gaan dat ondersteuning biedt voor die nieuwere standaarden.

Voor heel veel kleinere zakelijke omgevingen heb je aan de ASUS ExpertWifi EBM68 echter een uitstekende koop, waar je jaren plezier van kunt hebben. Wel zouden we je aanraden om goed te kijken naar de prijzen die verschillende webshops vragen. Die lopen namelijk zeer sterk uiteen.