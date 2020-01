Review: Foscam C2M – FHD smart home camera met persoonsherkenning

Tegenwoordig geniet een breed inzetbare ip-camera veel populariteit. Wij ontvangen van de importeur de nieuwe Foscam C2M full HD camera en zijn direct gecharmeerd door het uiterlijk van deze camera. Deze compacte ip-camera ondersteunt Google Home en luistert bovendien naar de naam Alexa. Hier krijgen we nu al hele warme gevoelens bij.

Sinds 2018 heeft smarthome een flinke vlucht genomen. Met smarthome bedoelen we niet die ‘slimme’ thermostaat die we op afstand kunnen bedienen, een ip-camera met pivot functie of een brandmelder die naar de gebruiker communiceert met gesproken commando’s, hiermee bedoelen we een brede selectie aan consumer devices die onderling met elkaar communiceren, zodat wij hier als gebruiker optimaal gemak van ondervinden. Diverse huishoudens hebben inmiddels de kracht van smarthome ervaren en passen deze toe op plekken waar deze vooral comfort toevoegen. Het was dan ook niet de vraag ‘of’ camerafabrikant Foscam zich in deze markt zou bewegen, maar eerder ‘wanneer’.

Foscam is marktleider op het gebied van outdoor en indoor surveillance. Dit is niet voor niets. De producten van Foscam zijn doorgaans voorzien van de laatste technologische ontwikkelingen, zijn eenvoudig te plaatsten en het installeren is zelfs door de grootste digibeet uitvoerbaar. Hierbij is de prijs-prestatie verhouding ook nog eens zeer gunstig. Zo ook deze Foscam C2M FHD surveillance camera. De Foscam C2M is voorzien van microfoon, luidspreker en ondersteunt na een software update naast Google Home tevens Amazon Alexa functionaliteit. Wij zien deze camera niet alleen als beveiligingscamera maar ook als a.) een slim wakend oog in ons drukke gezinsleven b.) een slimme persoonlijke assistent.