Waar je aan moet denken voordat je aan de slag gaat met Kubernetes

Cloud computing is populair en domineert al geruime tijd het IT-landschap. Het hosten van workloads en data in de cloud is vandaag de dag de norm. Dit blijkt uit de explosieve groei in het aantal cloud computing-diensten en -tools. Steeds meer bedrijven verplaatsen hun applicatieontwikkeling volledig naar de cloud en omarmen cloud-native apps. Deze overgang kan echter uitdagingen met zich meebrengen. Zeker als je niet weet waar je moet beginnen.

Cloud-native is een methode voor het ontwikkelen en implementeren van applicaties die gebruikmaken van de voordelen van de cloud. Denk aan flexibiliteit en schaalbaarheid, en in veel gevallen ook het verlagen van kosten. Organisaties kunnen met behulp van cloud-native technologieën applicaties bouwen in dynamische omgevingen zoals de cloud. Bij cloud-native technologie zijn applicaties vaak (micro)service georiënteerd, die onafhankelijk van elkaar draaien in containers. Deze werkwijze vereenvoudigt het verplaatsen, schalen, aanpassen en uitbreiden van de applicatie.

Aan de slag gaan met cloud-native development kan een omvangrijke reis zijn. Deze reis begint bij het selecteren van een ontwikkelplatform en loopt door tot onder meer de uitrol van de cloud-native apps in bijvoorbeeld een Kubernetes-cluster. Allerlei vraagstukken en uitdagingen komen hierbij op je pad. Een cloud-native strategie brengt de nodige technische vereisten met zich mee. Voordat je als organisatie aan de slag gaat met cloud-native ontwikkeling, is het dan ook belangrijk een aantal afwegingen te maken. Denk aan de vraag of developers binnen de organisatie over afdoende ervaring beschikken met het ontwikkelen en uitrollen van gecontaineriseerde applicaties.

Uiteindelijk zijn er dus verschillende best practices en zijn er verschillende overwegingen bij een overstap naar cloud-native. Via onderstaand formulier download je een document dat het verder toelicht.