Continuent ontwikkelt Tungsten v8 Operator voor Kubernetes

De vaak onbeminde rol van databasebeheerder wordt nu misschien iets gemakkelijker. Databasebedrijf Continuent heeft zich ten doel heeft gesteld het beheer van Tungsten Clusters te vereenvoudigen met Kubernetes-native automatisering. De eigen technologie van Continuent, de Continuent Tungsten Cluster, is een database-clusteringbenadering voor een vertrouwd driemanschap van databaselagen, namelijk MySQL, MariaDB en Percona Server.

Tungsten draait om kracht (de naam zegt het al). De service biedt hoge beschikbaarheid, disaser recovery, datareplicatie en geografisch verspreide mogelijkheden. Met andere woorden: het wordt een “cluster van clusters” voor continue activiteiten genoemd.

Tungsten versie 8 (Tungsten v8) Operator voor Kubernetes is een Kubernetes-native service die is ontworpen om de implementatie en het beheer van MySQL-clusters met hoge beschikbaarheid te vereenvoudigen en automatiseren.

Verwarring over databaseclustering

“Met de algemene beschikbaarheid van Tungsten v8 Operator voor Kubernetes bieden we databasebeheerders een krachtigere, cloud-native manier om Tungsten Cluster-omgevingen te beheren met behulp van vertrouwde Kubernetes-tools”, aldus Eero Teerikorpi, CEO van Continuent.

Teerikorpi heeft gezegd dat zijn bedrijf zich heeft gericht op het automatiseren van de moeilijkste onderdelen van database-clustering. Denk daarbij aan failover, back-up, provisioning. Dit zodat DBA’s zich kunnen concentreren op de meer creatieve en innovatieve aspecten van het onderhoud van data-infrastructuren.

“Upgraden naar Tungsten v8 betekent dat je volledig declaratief clusterbeheer, geautomatiseerde afstemming en native Kubernetes-integraties krijgt, waardoor de operationele complexiteit en risico’s van het op grote schaal draaien van MySQL drastisch worden verminderd.”

Wat is volledig declaratief clusterbeheer?

Declarative Cluster Management (DCM) is een architecturale benadering. Hiermee kunnen DBA’s ‘plaatsingsbeleidsregels’ declaratief vastleggen. Ook kunnen ze deze uitdrukken met behulp van SQL-achtige queries. Fully Declarative Cluster Management (FDCM) daarentegen maakt gebruik van een configuratiebestand om de gewenste toestand van een cluster te specificeren, in plaats van elk element handmatig te configureren. Zodra FDCM is toegepast, kunnen de betreffende softwaretoepassing en het datasysteem het cluster automatisch beheren. Dit zorgt ervoor dat het overeenkomt met de door de DBA gespecificeerde gewenste status. Dit maakt automation vervolgens mogelijk en zorgt voor consistentie en schaalbaarheid.

Belangrijke verbeteringen in v8 Operator zijn onder meer de declaratieve implementatie van Kubernetes . De v8 Operator introduceert native Kubernetes Custom Resource Definitions (CRD’s) voor volledig declaratief clusterbeheer, waardoor databasebeheerders MySQL-clusters kunnen installeren en provisioneren door belangrijke eigenschappen te definiëren, zoals het aantal knooppunten, de topologie en de inloggegevens binnen Kubernetes-manifesten. Ook kunnen DBA’s implementaties standaardiseren met behulp van versiebeheer en herhaalbare configuraties in staging-, productie- en hybride omgevingen.

Ook hier vinden we gegevensbescherming. De ingebouwde back-up- en herstelfunctie in v8 Operator is bedoeld om veerkrachtige en herstelbare databasebewerkingen binnen Kubernetes te garanderen. Hierdoor kunnen teams veilige back-ups rechtstreeks in het Kubernetes-ecosysteem plannen en beheren; het stelt hen ook in staat om de gegevensintegriteit te behouden tijdens alle gebeurtenissen in de levenscyclus van het cluster, inclusief back-up- en herstelbewerkingen.

Korte metten met configuratieafwijkingen

Op het gebied van geautomatiseerd beheer belooft de v8 Operator routinematige handmatige taken te elimineren met event-driven automation, waardoor teams configuratieafwijkingen of infrastructuurwijzigingen automatisch kunnen detecteren en corrigeren, dynamische uitbreidingen van de opslagcapaciteit kunnen ondersteunen en de lifecycle-activiteiten kunnen stroomlijnen door configuratie-, schaalbaarheids- en onderhoudsprocessen te automatiseren.

Voor hoge beschikbaarheid ondersteunen mechanismen in de v8 Operator continue uptime tijdens storingen of gepland onderhoud. Hierdoor kunnen beheerders automatisch overschakelen naar replicanodes tijdens ongeplande uitval, geplande schakeloperaties naadloos uitvoeren met minimale onderbreking van de dienstverlening, en onstabiele of slecht functionerende nodes isoleren met behulp van geïntegreerde fencing-controles om de gezondheid van het cluster te behouden.

Hoewel de rol van DBA’s nu wordt verbeterd door automation en een breder scala aan infrastructuurbeheercontroles, waarvan vele afkomstig zijn uit de Kubernetes-laag, hebben we (aantoonbaar) nog een lange weg te gaan om elke vorm van systeembeheer of operationele taken op een echt gelijk niveau te brengen met het domein van de ontwikkelaar, DevOps-initiatieven of niet. Misschien is dit een stap in de goede richting.