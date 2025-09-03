Hoe verhoog je de efficiëntie van het IT-team?

In een document dat we in samenwerking met Kaseya aanbieden wordt de impact van gefragmenteerde tools op de productiviteit van IT-professionals besproken. IT’ers zijn gemiddeld 15 procent tot 25 procent van hun werkdag kwijt aan het navigeren tussen verschillende systemen, wat leidt tot een aanzienlijke verspilling van tijd en middelen. Dit probleem kan resulteren in late nachten en een afname van de persoonlijke tijd, wat de algehele efficiëntie van teams ondermijnt.

Het document begint met een analyse van de uitdagingen die voortkomen uit het gebruik van verschillende, niet-verbonden tools. Het legt uit dat deze fragmentatie leidt tot onvolledige zichtbaarheid, dubbele werkzaamheden en inconsistentie in beleid en instellingen. Dit maakt het moeilijk om effectief te reageren op problemen en kan leiden tot verhoogde beveiligingsrisico’s.

In de volgende secties worden praktische oplossingen gepresenteerd om deze inefficiënties aan te pakken. Het rapport adviseert IT-teams om een systeemaudit uit te voeren om redundante en overlappende tools te identificeren. Door taken te automatiseren, zoals patchbeheer en ticketcreatie, kunnen teams hun tijd beter benutten en de werkdruk verlichten. Het document biedt ook een lijst van zes taken die eenvoudig geautomatiseerd kunnen worden, zoals software-installaties en zelfbediening voor wachtwoordresets.

Daarnaast wordt het belang van een unified endpoint management system besproken. Dit systeem centraliseert alle kritieke IT-functies, waardoor teams sneller kunnen reageren en handmatige werkzaamheden kunnen verminderen. Het rapport benadrukt dat een dergelijke oplossing niet alleen de zichtbaarheid verbetert, maar ook de algehele beveiliging versterkt door consistente en gelaagde verdedigingen te bieden.

