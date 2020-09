Hoe bescherm je gevoelige data?

Alle bedrijven krijgen te maken met regelgeving rondom het verwerken van data (GDPR). Met name voor bedrijven die werken met gevoelige data is dit een groot dossier. Het vereist niet alleen encryptie van de data, maar de veelvoud en complexiteit van data moet ook goed worden beheerd op manieren die eerder niet waren voorzien in veel data management-applicaties. Met nieuwe technologie voor structured data management (SDM) kunnen organisaties actief gegevens van gebruikers, medewerkers, klanten, partners en leveranciers beschermen.

Zonder de data correct te beheren loopt jouw organisaties risico op dataverlies, boetes, reputatieschade en vertrouwensverlies. Een SDM-oplossing moet zulke problemen opvangen. Het helpt meerdere beroepsgroepen door:

Het proces van databeheer uit oude applicaties te automatiseren;

Risico’s te verminderen door bescherming van gevoelige data te automatiseren;

Meer zicht te krijgen op data met verbeterde zoekmechanismes;

Het reduceren van cloned en legacy data, waardoor de storage-, hardware-, beheer- en onderhoudskosten afnemen;

Operationele efficiëntie te verbeteren door inactieve data te verwijderen;

Data goed te versleutelen.

Door de juiste SDM-technologie te implementeren bereik je als organisatie dus de nodige voordelen. In onderstaande whitepaper gaat Micro Focus verder in op het beschermen van gevoelige data.