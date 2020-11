Haal meer waarde uit SAP data voor real-time analytics & data science

Veel bedrijven vertrouwen op software van SAP om de business draaiend te houden. Het wordt gebruikt voor het verwerken van bestellingen, het beheren van supply chains, het uitvoeren van financiële transacties en meer. Al de processen en taken die via SAP-software lopen, generen veel waardevolle informatie. Deze data vertelt, mits goed gebruikt, het verhaal over jouw bedrijf. Bekijk hieronder demo.

In SAP-data zitten dus veel antwoorden op vragen verborgen. In onderstaande video is een demonstratie te zien, hoe je SAP data kan integreren in je data lake, om daar vervolgens analyses op toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan hoe jouw bedrijf echt presteert, waar de kansen liggen om bepaalde processen te optimaliseren en hoe je een concurrentievoordeel bereikt. SAP-data kan een enorme ondersteunende rol spelen in het nemen van verstandige zakelijke beslissingen.

Om deze slimme manier van bedrijfsvoering te realiseren, moet de data naar de juiste plek gebracht worden. naar je data lake of data warehouse. Op die manier kan de informatie uit SAP-systemen immers ook gecombineerd worden met data uit andere bronnen. Het kan goed zijn dat je bedrijf veel verschillende soorten SAP-applicaties gebruikt, maar dat andere softwareoplossingen uiteindelijk ook veel nuttige klantinformatie generen. Daar wil je gebruik van maken, want alleen dan wordt er grondig naar alle data gekeken en worden de juiste verbanden gelegd. Dit kan door analytics- of business intelligence-software op je data lake los te laten.

Slim gebruikmaken van SAP-data betekent dus een moderne data-architectuur én innovatieve analytics-toepassingen inzetten. Op die manier krijg je de juiste aanbevelingen voor het verbeteren van het bedrijf en zijn genomen besluiten te meten. In de video ‘Integration of SAP Data into Your Data Lake or Enterprise Data Warehouse’ wordt verder ingegaan op meer waarde halen uit SAP-data.

