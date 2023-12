Steeds meer organisaties werken data gedreven, maar hoe pak je dat aan? Meerwaarde bieden door data gedreven te gaan werken klinkt natuurlijk heel mooi. Je hebt een data science-team nodig, maar dat is nog geen garantie tot succes. Daar komt meer bij kijken. We gaan in gesprek met OHRA om te horen hoe de verzekeraar data science toepast.

De verzekeringswereld is een wereld met veel verschillende stakeholders, maar ook met veel processen en afdelingen. Daar kan je met de juiste data science-insteek een hele hoop automatiseren en verbeteren. Ook kan er gezorgd worden voor meer inzichten in producten en processen. Bij OHRA werken ze in het data science-team ook met machine learning en LLM’s om de organisatie te versterken. We gaan in gesprek met Antal Nusselder, lead data scientist bij OHRA om hier meer over te weten te komen.

