Best practices voor cloud-native analytics

Enterprise organisaties moderniseren hun IT-landschap met behulp van cloud-native computing. Ook voor analytics is het een populaire optie. Met cloud-native computing nemen de prestaties toe en versnelt de ontwikkeling en deployment van data analytics. Om data analytics te migreren naar een cloud-native omgeving, is het zaak bepaalde best practices te volgen.

In de afgelopen jaren beweegt de data analytics-markt richting cloud-native platformen. Het maakt Kubernetes-gebaseerde orkestratie van gecontaineriseerde microservices mogelijk. Via cloud-native-computing-distributies kunnen geavanceerde analytics en andere data-applicaties in microservices opgesplitst worden. Deze gecontaineriseerde microservices maken het mogelijk om gedistribueerd te deployen en ontwikkelen in public-, hybrid- en andere cloudomgevingen.

Organisaties kunnen analytics-applicaties, -modellen en -workloads met ‘cloud-computing fabrics’ eenvoudiger distribueren over geoptimaliseerde nodes. Het herontwerpen van de applicaties tot microservices leidt ook tot verbeterde prestaties, schaalbaarheid en efficiëntie. Daarnaast kunnen data scientists en ontwikkelaars de deployment van analytics versnellen via nieuwe infrastructuuropties.

