Soevereiniteit floreert bij Google Cloud, maar het debat is niet voorbij

Amerikaanse hyperscalers hebben door dat Europese klanten meer controle over hun data vereisen. Microsoft en AWS zoeken toenadering, en ook Google Cloud heeft soevereiniteit hoog in het vaandel. Hoe zit het precies met de nieuwste innovaties?

Google Cloud borduurt voort op het bestaande soevereine cloud-aanbod, met nu zowel technische als commerciële updates. De functionaliteit moet hetzelfde blijven, met tegelijkertijd meer controle, keuzevrijheid en security.

Om deze belofte in te lossen, grijpt Google Cloud naar strategische partners. Dat gebeurt wereldwijd, maar er is duidelijk een Europese focus. Schwarz Group (bekend van wat we gekscherend de ‘Lidl Cloud’ hebben genoemd) en T-Systems zijn Duitse partners van Google Cloud, terwijl S3NS uit Frankrijk, Minsait uit Spanje, Telecom Italia en het in BeLux opererende Clarence het Europese feestje bijwonen.

Eén van de belangrijkste opties voor klanten is de zogeheten “data shield”, vermoedelijk niet geheel toevallig een echo in naamgeving van de EU-US Privacy Shield uit de Brusselse wetboeken.

Samenwerking met Europese partners

Google heeft daarnaast aangekondigd samen te werken met lokale partners in sectoren met hoge gevoeligheid, zoals het Franse Thales, om beter te kunnen voldoen aan strengere gegevensbeschermingseisen voor deze sectoren. Het bedrijf zegt binnenkort een vergelijkbare samenwerking in Duitsland te zullen starten. Daarmee zijn gelijk de twee grootste IT-regio’s binnen de EU gedekt.

De reeks aankondigingen komt als geroepen. Onder Amerikaans president Trump is de afhankelijkheid van Europa ten opzichte van de VS kraakhelder en pijnlijk gebleken. Het Internationaal Strafhof (ICC) zit al op de blaren, doordat de Britse hoofdaanklager van dit hof in Den Haag niet meer in zijn Outlook-mail kan wegens VS-sancties.

Ook intensiveren Big Tech-bedrijven hun lobby-activiteiten bij de EU en vele miljoenen euro’s uitgeven om invloed uit te oefenen op het digitale beleid van Europa. Dit heeft tot spanningen geleid waarbij Duitsland bijvoorbeeld in 2023 een andere definitie van soevereiniteit hanteerde dan Frankrijk toen AWS voor het eerst de EU Sovereign Cloud aankondigde. Overigens heeft dit aanbod van AWS inmiddels een stuk meer vlees aan de botten, zoals we eind vorig jaar schreven:

Lees verder: European Sovereign Cloud: hoe gaat AWS de strijd aan met de concurrentie?

Reactie op geopolitieke spanningen

Zonder Trump direct te noemen, zei Hayete Gallot, Google’s president of customer experience, tegenover de Financial Times dat wereldwijde spanningen “angst in de wereld creëren” en klanten “op zoek zijn naar opties om hun bedrijf te beheren.”

“Soevereiniteit was vroeger een zeer niche-onderwerp dat alleen gold voor sterk gereguleerde industrieën, zoals defensie en inlichtingendiensten,” aldus Gallot. “En plotseling denkt in de huidige omgeving iedereen eraan.”

Nu zijn er ook Europese initiatieven zoals ECOFED, een Nederlands cloudproject gefinancierd door de overheid en de EU, dat streeft naar een federatieve Europese cloud als alternatief voor Amerikaanse hyperscalers. Toch is het uiterst duidelijk dat de “Big Three” in de public cloud-wereld op een grote voorsprong staan als het gaat om gebruiksgemak, bereik en volwassenheid.

Uitbreiding van bestaande oplossingen

Galott benadrukte verder dat de nieuwe cloudaanbiedingen in Europa voortbouwen op bestaande oplossingen en infrastructuur. Het bestaande Google Cloud Data Boundary-aanbod geeft klanten al meer controle over waar hun content wordt opgeslagen en verwerkt. Het nieuwe User Data Shield biedt extra beveiligingstests voor klantapplicaties. Voor sommigen kan dat net het zetje zijn dat genoeg vertrouwen wekt, andere partijen hebben echter nog hogere eisen.

Voor defensie, inlichtingendiensten en andere gevoelige sectoren biedt Google een air-gapped-oplossing, ofwel een private omgeving los van het publieke internet.

Microsoft loopt voorop

Naast AWS en Google Cloud jaagt Microsoft op de Europese klant en haar tevredenheid. Opvallend was het charmeoffensief dat Microsoft onlangs begon, dat beloofde de datacenters in Europa uit te breiden en AI-gereed te maken. Dit moet ook wel eigenlijk om als tegenwicht te gelden voor acties zoals de ICC-blokkade. Genoeg soortgelijke episodes en alle vriendelijke woorden zijn teniet gedaan. Dit is tevens niet uniek aan Microsoft; AWS en Google Cloud hebben net zo goed te voldoen aan Amerikaanse wetgeving en eisen van data-opgave.

Ten slotte kunnen we niet om de open-source alternatieven om, die vermoedelijk verdere twijfel willen zaaien om een reëel aanbod te worden. Frankrijk geeft er al gehoor aan door de VN-principes rondom open-source te omarmen.

Met initiatieven als de recente lancering van NeoNephos door de Linux Foundation Europe, gericht op samenwerking en innovatie rond open cloudinfrastructuur en digitale soevereiniteit, wordt duidelijk dat de zoektocht naar Europese cloudautonomie allesbehalve voorbij is.