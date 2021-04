Wil je klanten sneller hun digitale winkelwagen laten afrekenen?

Bij webwinkels draait alles om conversie. Het zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten van een webwinkel, zodat een klant de bestelling ook daadwerkelijk plaatst. Er zijn honderden manieren om dit proces te optimaliseren, tot het daadwerkelijk afrekenen aan toe.

Het komt vaak genoeg voor dat een klant zijn digitale winkelmandje vult, maar uiteindelijk niet afrekent. Zo vindt er geen conversie plaats. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Een reden kan zijn dat het formulier waar de klant zijn gegevens invult te omslachtig is, niet klantvriendelijk is, of veel tijd kost.

Het is belangrijk om een overzichtelijke en klantvriendelijke pagina te ontwerpen met daarop een duidelijk formulier waar alle gegevens worden ingevuld. Maak het formulier niet te klein, zorg dat de tekst eenvoudig en snel te lezen is. En kijk goed naar de volgorde van gegevens. Denk daarbij ook aan de Tab-volgorde op het toetsenbord.

Wat daarnaast kan helpen, is dat de klant niet alle gegevens zelf hoeft in te vullen. Dat kan door terugkerende klanten te laten inloggen, maar ook door nieuwe klanten te helpen bij het invullen van het formulier. Met de adrescheck API van PostNL is het mogelijk om op basis van de postcode en het huisnummer, automatisch het adres aan te vullen met de straatnaam en woonplaats. Dit scheelt de klant tijd en daarnaast is het een extra controle die typefouten voorkomt, bijvoorbeeld wanneer een klant per ongeluk de verkeerde postcode invult.

Meer weten over de adrescheck API?

Vul onderstaand formulier in om meer informatie te ontvangen of vraag een gratis testbundel aan!