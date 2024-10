Amazon’s LLM VAPR laat bezorgers sneller de juiste pakketjes afleveren

Amazon heeft onlangs een intern ontwikkeld LLM genaamd VAPR uitgebracht dat ervoor moet zorgen dat bezorgers sneller de juiste pakketjes kunnen afleveren bij klanten. Het LLM is gebaseerd op de bestaande AR ID-technologie en meerdere AWS-tools van de online retail- en techgigant.

Amazon heeft onlangs zijn VAPR LLM uitgebracht dat de bezorgtijd van pakketjes aan klanten via de eigen bezorgbusjes moet versnellen. Het bedrijf heeft meer dan 100.000 busjes om bestelde goederen bij klanten af te leveren. Bij het afleveren moeten de bestuurders deze geordende pakketjes eerst vinden, wat enkele minuten kan duren. Ook moeten zij vaak alle pakketjes opnieuw ordenen om later weer snel het juiste pakketje voor een ander adres bij de hand te hebben.

VAPR voor meer bezorgefficiëntie

Het VAPR-LLM moet deze processen versnellen, aldus Amazon. Het LLM zorgt ervoor dat bezorgers de tekst op de pakketjes in de laadruimte van hun busjes niet meer eerst hoeven lezen. Via een ingebouwde projector zorgt het LLM ervoor dat op een bepaald adres een groene ‘O’ verschijnt op het te bezorgen pakket en dat alle andere pakketten een rode ‘X’ laten zien.

Uit interne tests van Amazon blijkt dat deze ingreep bezorgers meer dan een half uur tijd kan schelen op hun bezorgroute. Ook zou het fysiek en nadenk-werk voor de bezorgers schelen.

Bestaande AI onder de motorkap

Onder de motorkap draait het nieuwe VAPR LLM voor Amazon-bezorgers op de bestaande AR ID-technologie die het bedrijf al in distributiecentra heeft geïnstalleerd. Deze tech gebruikt AI-software en camera’s voor het scannen van de streepjescodes van pakketten, zodat geen handmatige scanners nodig zijn.

Verschillende AWS-diensten zijn verder aan het VAPR-LLM toegevoegd. Dit zijn onder meer AWS IoT Greengrass voor het draaien van LLM’s op met het internet verbonden devices en Amazon Sagemaker voor het bouwen van ML-applicaties.

In VAPR zijn deze LLM’s en andere technologie aangepast, zodat zij in een bezorgbusje werken. De algoritmes zijn hiervoor geoptimaliseerd om verschillende soorten pakketjes te kunnen scannen in afwijkende lichtomstandigheden. Daarnaast heeft VAPR verschillende hardware-onderdelen, zoals speciaal ontworpen automotive lichtprojectoren en camera’s.

Begin 2025 op de weg

De technologie is in de bezorgbusjes gekoppeld aan de navigatiesoftware. Dit stelt het LLM in staat te detecteren wanneer het busje een bepaalde afleverlocatie bereikt zodat het kan bepalen welke pakketjes moeten worden bezorgd. VAPR moet begin 2025 in 1.000 elektrische bezorgbusjes zijn ingebouwd. Vrijwel zeker het eerst in de VS. Verder stelt Amazon de technologie ter beschikking aan partners die ook bezorgdiensten voor Amazon uitvoeren.

Naast deze AI-technologie, presenteerde de techreus onlangs ook een nieuwe AI-feature voor zijn mobiele applicatie. De functie AI Shopping Guides genereert automatisch korte productbeschrijvingen. Hiermee kunnen klanten hun aankoopproces versnellen, is de gedachte. De feature ondersteunt in eerste instantie nu al meer dan 100 verschillende productcategorieën.

