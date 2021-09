Liever ransomware voorkomen dan genezen

Ransomware is een steeds groter probleem aan het worden. Alleen al in de Benelux zijn er veel voorbeelden van grote en kleine organisaties als slachtoffer. Jaar-op-jaar stijgt het aantal ransomare-gevallen momenteel met honderden procenten. Reden genoeg om je strategie aan te passen, want het is beter om ransomware te voorkomen dan te genezen.

Idealiter doet je organisatie aan preventie, zodat er ingegrepen wordt voordat een aanval wordt uitgevoerd. Een dreiging mag eigenlijk nooit een echt gevaar worden. Hiervoor kan technologie ingezet worden, om de (nieuwste) ransomware-aanvallen te scannen, categoriseren en voorkomen. Zo worden ze tegengehouden voordat ze worden uitgevoerd. Ransomware komt nooit binnen een netwerk terecht. Vandaag de dag is er technologie die scans in minder dan 20 milliseconden uitvoert. Daarmee werk je als organisatie binnen de preventiefase veel sneller.

Dat is effectiever dan achteraf de schade proberen te beperken, want dan zouden de kosten hoog kunnen oplopen. De gemiddelde schade na een ransomware-aanval bedraagt namelijk 365.000 euro. Toch geeft men slechts 10 procent van dit bedrag uit aan preventie. Dat is zonde, want binnen de securitywereld speelt het idee dat het niet de vraag is of je slachtoffer van een aanval wordt, maar wanneer.

In principe hoeven bedrijven zich dus geen zorgen te maken over bestanden die gestolen of versleuteld worden. Met de juiste technologie kan je je verdedigingsstrategie anders inrichten.