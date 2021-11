Financiële dienstverleners moeten ransomware aanpakken om schade te voorkomen

De financiële dienstverlening krijgt veel te maken met ransomware. Dat kan veel geld kosten: herstel kost banken en verzekeraars gemiddeld meer dan 1,5 miljoen euro. Daarnaast kunnen ook de dagelijkse activiteiten stil komen te liggen. Het is zaak te investeren in de juiste maatregelen om de impact te minimaliseren.

Van de door ransomware getroffen financiële dienstverleners betaalt precies een kwart losgeld om data terug te krijgen. Dat is minder dan het gemiddelde van 32 procent van alle sectoren. Mogelijk komt het doordat financiële dienstverleners beter in staat blijken om data te herstellen met behulp van backups. Door een Business Continuity en Disaster Recovery-plan zijn ze voorbereid op ransomware-aanvallen. Dergelijke backup- en disaster recovery-stappen kunnen enorm helpen, want slechts 63 procent van de instellingen die betaalt, krijgt daadwerkelijk data terug. Betalen biedt dan ook geen garantie.

Daarnaast stelt twee derde van de IT-teams in de financiële dienstverlening dat de security-workload in 2020 toenam. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het snelle schakelen naar thuiswerken. Dit zou de capaciteit van IT-teams om snel op securityproblemen te reageren beïnvloeden. Toch wist zeven op de tien IT-teams de securitykennis en -vaardigheden uit te breiden, wat hen voorbereidt op de toekomst.

