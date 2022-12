Emotet vervult al jaren een sleutelrol in het cybercrimelandschap. Het heeft enorme schade aangericht door significant te veranderen: van een eenvoudige banking trojan tot een botnet tot infrastructuur voor content delivery. Voor extra inzichten houden verschillende security-experts de activiteiten van Emotet in de gaten.

Emotet is actief sinds 2014. In januari 2021 leek er even verandering te komen in de schadelijke praktijk van de malwarefamilie. Destijds ontmantelde een wereldwijde politieoperatie het botnet. Dankzij de stappen van autoriteiten uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Litouwen, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada ging Emotet 11 maanden lang offline.

De frequentie van Emotet-gerelateerde malware spam-campagnes nam van januari tot mei 2022 echter toe. De malwareschrijvers veranderden hiervoor de technieken voor het ontwijken van de maatregelen van Microsoft betreffende VBA Macro security. Op 12 juni 2022 werd de Max Planck Institute for Plasma Physics aangevallen. Inmiddels staat Emotet dan ook weer bovenaan de lijst van malwarefamilies die wereldwijd impact hebben.

Uitgebreide analyse

In een zeer uitgebreide analyse, die we in samenwerking met Infoblox aanbieden, wordt ingegaan op de activiteiten van Emotet. De analyse deelt inzichten en data over Emotet, welke op grote schaal zijn verzameld. Vervolgens komen er aanbevelingen ter preventie. Zo kan je je organisatie beter beschermen. Door onderstaand formulier in te vullen, download je de betreffende analyse.