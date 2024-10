Hoe ziet het cyberbedreigingslandschap er nu uit?

Ben je geïnteresseerd in de nieuwste trends en technieken in cybersecurity? In het 2024 Threat Hunting Report van CrowdStrike ontdek je wat het threat hunting team de afgelopen 12 maanden heeft waargenomen.

Dit rapport biedt een gedetailleerd overzicht van de huidige cyberdreigingslandschap, met een focus op interactive intrusions die met 55 procent zijn toegenomen. Van de geregistreerde inbraken was maar liefst 86 procent gerelateerd aan eCrime-activiteiten, met een opmerkelijke stijging van 75 procent in de gezondheidszorgsector. Het rapport belicht ook de toenemende complexiteit van cross-domain aanvallen, waarbij aanvallers meerdere domeinen binnen een organisatie targeten, zoals identiteit, endpoints en cloudomgevingen.

In het rapport vind je ook case studies die de methoden van verschillende dreigingsactoren illustreren, zoals de DPRK-nexus groep FAMOUS CHOLLIMA, die meer dan 100 bedrijven heeft benaderd via insider threats. Daarnaast worden de technieken besproken die adversaries gebruiken om hun aanvallen te verbergen, zoals het gebruik van Remote Monitoring and Management (RMM) tools, die met 70 procent zijn toegenomen.

Wil je meer leren over hoe deze trends jouw organisatie kunnen beïnvloeden en hoe je je kunt voorbereiden op toekomstige dreigingen? Vul het onderstaande formulier in en download het 2024 Threat Hunting Report.