Beveilig je organisatie in het tijdperk van hybride werken

In het document “The New Shadow IT” wordt de impact van hybride werken op security besproken. Het rapport benadrukt dat 68 procent van de gebruikers die apparaten hebben aangeschaft voor thuiswerken, aangeeft dat security geen belangrijke overweging was. Dit wijst op een groeiende uitdaging voor IT-teams, aangezien de werkomgeving steeds meer gedecentraliseerd en minder zichtbaar wordt. Cybercriminelen maken gebruik van deze situatie.

Het document begint met een analyse van de veranderingen in de werkplek, waarbij de verschuiving naar hybride werkmodellen wordt belicht. Het rapport stelt dat 70 procent van de werknemers wereldwijd flexibele werkopties wil behouden, wat leidt tot nieuwe gedragingen en uitdagingen voor IT- en securityteams. De opkomst van shadow IT, waarbij medewerkers software en hardware buiten het toezicht van IT om aanschaffen, creëert extra complicaties voor databeveiliging en compliance.

In de volgende secties worden de gevolgen van deze trends verder toegelicht. Het rapport legt uit dat 45 procent van de kantoorwerkers persoonlijke IT-apparatuur heeft aangeschaft om thuis te werken, waarbij slechts 32 procent van hen security als een belangrijke overweging beschouwde. Dit gebrek aan aandacht voor security kan leiden tot kwetsbaarheden in de bedrijfsnetwerken.

Daarnaast biedt het document oplossingen aan, zoals de HP Wolf Pro Security Service, die een gelaagde aanpak voor endpointbeveiliging biedt. Deze service helpt organisaties risico’s te verminderen en gebruikers de vrijheid te geven om veilig te werken zonder de werklast van IT te verhogen. Het rapport bespreekt ook de voordelen van Intel vPro, dat bedrijven ondersteunt bij het navigeren door de uitdagingen van de moderne werkplek met ingebouwde securityfuncties en mogelijkheden voor remote management.

Wil je meer leren over hoe je het securityniveau van je organisatie kunt verbeteren in deze nieuwe hybride werkomgeving? Vul het onderstaande formulier in en download het document.