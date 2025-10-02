HP lanceert AI-pc’s, monitors, printers en monitoring tools

HP lanceert 14 nieuwe oplossingen om hybride werken te verbeteren met AI-gedreven tools, van slimme monitoren en pc’s tot printers en muizen. Het bedrijf wil organisaties met de nieuwe oplossingen helpen bij de overgang naar een flexibelere werkplek.

Uit HP’s Working Relationship Index 2025 blijkt dat slechts één op de vijf kenniswerkers vindt dat zij beschikken over de juiste technologie voor effectief hybride werken. Deze kloof tussen verwachting en realiteit moet enigszins worden overbrugd met de nieuwe oplossingen.

Die nieuwe oplossingen richten zich op drie kerngebieden: persoonlijke werkplekken, AI-ontwikkeling en IT-beheer. Elk gebied krijgt specifieke tools die moeten bijdragen aan een soepelere werkervaring, ongeacht de locatie. Hoe je ze ook opdeelt, uiteindelijk gaat het om schermen, een dock, een pc, softwarefuncties en nieuwe printers. We nemen ze met je door.

De hardware: monitors, docks, “AI Stations”

HP introduceert een draagbare Series 5 Pro-monitor van 14 inch en een conferencing monitor van 49 inch, tevens van de Series 5 Pro-lijn. De HP Series 5 Pro 14″ Portable Monitor introduceert Neo:LED-technologie in een draagbaar formaat. Het scherm biedt dubbele 100 procent kleurbereik en is volgens HP de eerste commerciële draagbare monitor met deze specificatie. Voor professionals die kleurkritiek werk verrichten onderweg, is dit dus een sterke optie.

De unieke feature van de HP Series 5 Pro 49″ Conferencing Monitor is lastiger met het blote oog te zien, maar wel te horen. Dit ultrabrede scherm integreert AI-ruisonderdrukking rechtstreeks in de hardware en kan via Virtual Multiple Display drie virtuele werkruimtes creëren. De functionaliteit elimineert de noodzaak voor aparte noise-cancelling software tijdens videovergaderingen.

De nieuwe HP USB-C 100W G6 Dock bevat nabijheidsactivering via Bluetooth. Als een laptop in de buurt komt, activeert de dock automatisch gekoppelde apparaten. Deze functie versnelt daarmee het opstartproces vlak voor een vergadering.

Daarnaast introduceert HP twee nieuwe muizen en toetsenbord. De HP Ultra-Fast Scroll Wireless Mouse 785M heeft geen batterij, maar wordt aangedreven door een supercondensator. Daarnaast lanceert HP de HP Tilt Ergonomic Mouse 725M met een ergonomsiche kanteling van 21 graden. Tevens is er nu een Keyboard Combo met Palm Rest 580C/585C geïntroduceerd.

AI-ontwikkeling voor desktops

Met de HP ZGX Nano G1n AI Station richt HP zich op lokale AI-ontwikkeling. Het systeem draait op NVIDIA’s GB10 Grace Blackwell Superchip en levert tot 1.000 TOPS aan AI-capaciteit met 128GB uniform systeemgeheugen.

De bijbehorende ZGX Toolkit biedt open source frameworks en geautomatiseerde modelevaluatie via Ollama. Voor ontwikkelaars die niet afhankelijk willen zijn van cloudinfrastructuur, biedt dit een interessant alternatief. Toch zijn de werkelijke AI-vaardigheden in de cloud nog altijd niet na te bootsen met een enkele pc, ook al is deze voorzien van ’s werelds krachtigste processor van Nvidia in deze vormfactor.

Software

Het HP Workforce Experience Platform (WXP) integreert verder vanaf nu Remote Connect volledig in het cloudgebaseerde beheerplatform. IT-teams krijgen realtime diagnostiek en kunnen idealiter problemen oplossen voordat er een supportticket vereist is.

Deze proactieve benadering kan organisaties tijd besparen, ervan uitgaande dat de diagnostiek correcte informatie doorspeelt en weinig valse positieven. WXP kan bijvoorbeeld direct signaleren als een driver-update meerdere pc’s laat crashen.

HP’s AI-aanpak reikt verder dan computers, maar raakt ook de printertak. De nieuwe scanfunctie binnen haar printers levert volgens het bedrijf “perfect geformatteerde scans” door automatische beeldcorrectie en slimme bestandsnamen. Een scan-to-email functie die in oktober uitrolt, gebruikt AI om documenten samen te vatten en automatisch e-mailconcepten te maken.

De HP Envy Photo 7200/7900-serie behoort tot de eerste printers met geïntegreerde HP AI. Deze printers zijn daarnaast duurzamer dan ooit. Ze bestaan voor minimaal 60 procent uit gerecycled materiaal, wat HP’s duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunt zonder functionaliteit in te leveren.

Beschikbaarheid en prijzen

De meeste producten verschijnen tussen november 2025 en het voorjaar van 2026. De HP Ultra-Fast Scroll Wireless Mouse 785M is al beschikbaar voor 99,99 euro, terwijl de USB-C dock minimaal 129 euro kost. De HP Multi-Device Dual-Mode Mouse en Keyboard Combo met Palm Rest 580C/585C worden in januari verwacht met een vanafprijs van 119 euro.

Prijzen voor de monitoren en AI Station worden “dichter bij de lancering” bekendgemaakt, wat suggereert dat HP nog marktreacties afwacht voordat definitieve prijzen worden vastgesteld.

