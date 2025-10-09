Wat is cyberrisico en waarom doet het ertoe?

Welkom bij ‘Het einde van cyberrisico’s’. We hebben een serie video’s opgenomen met Arctic Wolf om organisaties handvatten te geven om dit te kunnen bewerkstelligen. Samen met Leon van Dongen en Stephane Jacobs van Arctic Wolf bespreken we in een serie korte video’s de verschillende onderdelen die hieraan bijdragen.

In een serie met als “Het einde van cyberrisico’s” kan een aflevering over het concept cyberrisico uiteraard niet ontbreken. We gaan in op de volgende onderwerpen:

– Wat is cyberrisico?

– Waarom is het belangrijk?

– Hoe bepaal je je eigen cyberrisico?

– Welke invloed hebben de keuzes die je maakt op het gebied van risico voor je cybersecurity-investeringen en -keuzes?

Onderstaande video laat enkele highlights zien van de videoreeks ‘Het einde van cyberrisico’s’.

