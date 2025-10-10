Waarom automatisering onmisbaar is in moderne cybersecurity

Welkom bij ‘Het einde van cyberrisico’s’. We hebben een serie video’s opgenomen met Arctic Wolf om organisaties handvatten te geven om dit te kunnen bewerkstelligen. Samen met Leon van Dongen en Stephane Jacobs van Arctic Wolf bespreken we in een serie korte video’s de verschillende onderdelen die hieraan bijdragen.

De laatste aflevering in de videoserie “Het einde van cyberrisico’s” die we in samenwerking met Arctic Wolf hebben gemaakt gaat over Active Response en Security Orchestration Automation and Response (SOAR).

Uiteindelijk is het voor alle organisaties niet alleen belangrijk om de juiste technologieën te hebben om zich te kunnen verdedigen tegen aanvallen. Als er iets gebeurt, moet er meteen actie ondernomen kunnen worden. Dat is waar Active Response en SOAR om de hoek komen kijken. In deze aflevering gaan we daar dieper op in:

– Wat betekenen deze termen? Hoe verhouden ze zich tot elkaar?

– Zijn Active Response en SOAR interessant (en haalbaar) voor alle organisaties?

– Kunnen organisaties er zelf mee aan de slag? Of is het beter om het uit te besteden?

– Automatiseren in de wereld van cybersecurity brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Hoe moeten organisaties daarmee omgaan?

Onderstaande video laat enkele highlights zien van de videoreeks ‘Het einde van cyberrisico’s’.

