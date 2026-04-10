Broadcom brengt AI en automatisering samen in Automic V26

Broadcom heeft een nieuwe versie van zijn automatiseringsplatform uitgebracht met Automic Automation V26. Met deze release wil het bedrijf kunstmatige intelligentie verder integreren in operationele processen binnen organisaties, waarbij de nadruk ligt op controle en governance.

Waar generatieve AI tot nu toe vooral werd ingezet voor ondersteunende toepassingen zoals chatbots en code-assistenten, richt Broadcom zich met deze update op het daadwerkelijk aansturen van bedrijfsprocessen. Volgens het bedrijf is dat een noodzakelijke stap, maar ook een complexe. Veel bestaande processen binnen organisaties, zoals financiële transacties, claimsverwerking of onboarding, zijn historisch opgebouwd rond voorspelbare, deterministische systemen. Het introduceren van AI in deze omgevingen brengt risico’s met zich mee als daar geen duidelijke governance tegenover staat.

Die spanning tussen traditionele IT en nieuwe AI-toepassingen vormt volgens Broadcom de kern van het probleem. AI-systemen opereren niet op dezelfde manier als klassieke automatisering en zijn doorgaans niet getraind op bedrijfsspecifieke data of processen. Zonder aanvullende controlelaag kan dat leiden tot onvoorspelbaar gedrag in kritieke workflows.

Automic V26 moet die kloof overbruggen door te fungeren als een centrale laag waarin automatisering en AI samenkomen. Het platform wordt door Broadcom gepositioneerd als een zogenoemde intelligent control plane, waarin AI-gedreven processen binnen vaste beleidskaders opereren. Dat betekent dat zaken als auditability, toegangscontrole en compliance centraal blijven staan, ook wanneer AI zelfstandig beslissingen neemt.

Integratie van AI vraagt om regie

Volgens Rajeev Kumar, head of product bij Broadcom automation, ligt daar de grootste uitdaging. Hij gaf tegenover ITOps Times aan dat organisaties AI proberen toe te voegen aan een omgeving die traditioneel draait om controle, governance en voorspelbaarheid. In die context kan AI de complexiteit juist vergroten als er geen duidelijke beheerslaag wordt ingericht. Hij beschrijft Automic als een centrale regielaag die bestaande processen en AI-initiatieven samenbrengt en tegelijkertijd onder controle houdt.

Het platform fungeert daarbij als een orkestratielaag met ingebouwde waarborgen. Waar andere AI-tools zich vaak richten op het ondersteunen van individuele gebruikers, bijvoorbeeld bij het verwerken van e-mails of het analyseren van spreadsheets, richt Automic zich op grootschalige backoffice-processen met veel onderlinge afhankelijkheden. Het gaat daarbij om workflows die honderden of duizenden stappen kunnen omvatten en vaak bedrijfskritisch zijn. Volgens Kumar schieten eenvoudige AI-toepassingen in dergelijke scenario’s tekort.

Tegelijkertijd probeert Broadcom de ontwikkeling van automatisering toegankelijker te maken. Meldt SD Times. In plaats van specialistische kennis en langdurige ontwikkeltrajecten, kunnen gebruikers in Automic V26 workflows genereren op basis van beschrijvingen in natuurlijke taal. Het platform vertaalt deze input naar een concrete opzet, inclusief planning en onderliggende objectstructuur. Dit moet de ontwikkeltijd aanzienlijk verkorten en de afhankelijkheid van gespecialiseerde kennis verminderen.

Native Python en AI-ondersteuning

Voor ontwikkelaars en data-engineers bevat de update nog meer traditionele verbeteringen. Zo biedt het platform directe ondersteuning voor Python, waardoor datapijplijnen en machine learning-modellen zonder extra scripts kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is een AI-ondersteunde codefunctie toegevoegd die helpt bij het schrijven en optimaliseren van scripts. Daarmee probeert Broadcom een alternatief te bieden voor gefragmenteerde open-source oplossingen die vaak buiten centrale governance vallen.

Op technisch vlak zet Broadcom ook in op een vereenvoudigde infrastructuur. Automic V26 introduceert een zogeheten agentless benadering, waarbij de complexiteit van het beheren van agents grotendeels wordt weggenomen voor eindgebruikers. In plaats daarvan kunnen centrale teams deze componenten beheren en laten schalen via bijvoorbeeld Kubernetes-omgevingen. Meldt SD Times.

Daarnaast is er aandacht voor integratie met bestaande enterprise-software. De nieuwe versie ondersteunt SAP’s Clean Core-principe, waarbij aanpassingen aan de kern van ERP-systemen worden beperkt om upgrades eenvoudiger te maken. Ook is er integratie met AI-functionaliteit binnen SAP, waardoor workflows zowel binnen als buiten SAP-omgevingen aangestuurd kunnen worden vanuit één centrale laag.