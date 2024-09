Met Grafana Labs kosten én moeite bespaard

Grafana Labs staat bekend om zijn open en composable observability stack. Deze maand innoveerde het bedrijf op het gebied van AI/ML voor observability, naast uitbreidingen van het core platform en de lancering van een nieuw startup-programma. Grafana Labs richt zich op de uitgaven van het DevOps- en Site Reliability Engineering (SRE)-team en maakt observability beter.

Grafana Labs breidt zijn query-loze ervaringen uit, deels gevoed door feedback op Explore Metrics en Explore Logs. Beide zijn nu algemeen beschikbaar voor alle gebruikers van open-source en Grafana Cloud (inclusief de gratis tier). Daarnaast zijn Explore Traces en Explore Profiles nu beschikbaar in een publieke preview. Dit zijn allemaal observability-gerichte softwareservices zonder een eis voor kennis van querytalen zoals PromQL, LogQL of TraceQL.

DevOps-teams & SRE’s

“We verbeteren niet alleen onze tools; we veranderen de manier waarop DevOps-teams en SRE’s met hun systemen en data omgaan en vereenvoudigen hun dagelijkse activiteiten”, zegt Tom Wilkie, CTO van Grafana Labs.

De organisatie kwam ook met nieuwe verbeteringen aan de Grafana LGTM (Loki, Grafana, Tempo, Mimir) stack, ontworpen om onboarding te versnellen en de bruikbaarheid binnen Grafana Cloud te stroomlijnen.

“In een poging om klanten te ontmoeten waar ze zijn, kondigt Grafana Labs Cloud Provider Observability aan voor het begrijpen van workloads en gebruik van Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud Platform services, allemaal in Grafana Cloud,” aldus Wilkie en het team. “Cloud Provider Observability vereenvoudigt het monitoren van multi-cloud omgevingen en biedt uitgebreidere inzichten over cloud services met een enkele, out-of-the-box observability oplossing die eenvoudig in te stellen en te schalen is.”

Problemen oplossen met complexe microservices

Een van de grootste uitdagingen bij het troubleshooten van complexe microservices-gebaseerde applicaties is de handmatige correlatie van anomalies om probleemgebieden te isoleren en root cause-analyse uit te voeren. Grafana Labs heeft zich op dit probleem gericht en daarom ook in november 2023 Asserts.ai overgenomen.

Een nieuwe unified workflow verbindt de technologie van Asserts met verschillende Grafana Cloud-tools, die AI/ML gebruiken om het proces van anomaly detection over applicatie- en infrastructuursignalen te automatiseren. Deze nieuwe integraties dekken een reeks monitoringbehoeften, waaronder APM, Kubernetes-workloadmonitoring, infrastructuurmonitoring, monitoring van gebruikers en vereenvoudigd Service Level Objective (SLO)-beheer.

Eerder dit jaar introduceerde Grafana Labs een vernieuwde versie van Grafana Cloud Synthetic Monitoring powered by Grafana k6 om gebruikers in staat te stellen de meest complexe transacties en user journeys te simuleren. Nu kondigt het bedrijf de eenwording aan van synthetische monitoring en k6 en een focus op het eenvoudig maken van het maken van tests met de introductie van k6 Studio, Scripted Monitoring en Browser Monitoring in Grafana Cloud.

Voor wat extra context: k6 studio is een GUI-gebaseerde, low-code/no-code test authoring tool die gebruikers in staat stelt om tests te maken zonder handmatige scripting in JavaScript. Dit versnelt het proces van het opnemen en uitvoeren van tests in vergelijking met handmatig scripten. Het genereert ook scripts die compatibel zijn met zowel synthetische monitoring als loadtests, waardoor ontwikkelaars en QA-/performance testers zonder sterke programmeervaardigheden een meer uniforme ervaring hebben voor beide producten.

Incident rooms, overigens

“Veel rijke context voor zowel het begrijpen van incidenten als het leren ervan na een incident is moeilijk vast te leggen. Het gaat vaak volledig verloren wanneer responders het incident bespreken in een audio- of videogesprek. Om dit aan te pakken, investeert Grafana Labs in Incident Rooms, die real-time transcriptie bieden voor incidentgesprekken. Een bot transcribeert gesprekken in de Incident Room direct in de tijdlijn van het incident, waarbij LLM’s worden gebruikt om kritieke inzichten samen te vatten en vast te leggen die anders misschien worden gemist,” aldus Wilkie en zijn team.

Om meer organisaties te helpen aan de slag te gaan met observability, lanceerde Grafana Labs ook een startup-programma. Hierbij krijgen 50 in aanmerking komende startups financiering voor Grafana Cloud via credits voor 12 maanden of tot hun volgende financieringsronde.

“Ons nieuwe startup-programma gaat niet alleen over het aanbieden van credits; het gaat over het uitrusten van de volgende generatie tech leiders met best-in-class observability tools vanaf het begin. Dit programma belichaamt onze toewijding aan het stimuleren van een levendig tech ecosysteem en onze overtuiging dat wanneer startups slagen met de juiste tools, de hele industrie vooruit gaat,” zegt Ash Mazhari, VP van corporate development bij Grafana Labs.

Lees ook: Grafana viert 10-jarig jubileum met versie 10

Grafana Labs is een interessante technologische propositie, enerzijds zeer technisch tot in de logs en sporen van systeemoperaties en anderzijds juist op jacht naar eenvoud. Het is nu bezig om een deel van de toolsets te abstraheren voor minder technische gebruikers. In een tijdperk waarin observatiespecialisten weer graag worden aangeduid als Application Performance Management (APM) leveranciers – een term die een tijdje uit de gratie was geraakt – lijkt Grafana zich te bewegen tussen een soms onstuimige mix van competenties in deze ruimte. We hebben ongeveer de helft van de platformupdates van het bedrijf gemist in dit verhaal en er is nog genoeg om op te kauwen.