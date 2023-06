Grafana Labs brengt Grafana v10 uit. Daarnaast blikt het deze week terug op het tienjarig bestaan van het open-source datavisualisatieplatform. Op het internationaal georganiseerde GrafanaCON zal bedenker Torkel Ödegaard vandaag een keynote hierover presenteren.

In het persbericht licht Grafana uit waarom het überhaupt ontstond: om applicatiegedrag en -prestaties te kunnen visualiseren op open-source basis. “Wat zo bijzonder is aan het succes van Grafana is de evolutie van de visualisatiemogelijkheden die zijn gefloreerd terwijl de Grafana-dashboard alom aanwezig is geworden,” zegt Ödegaard.

v10: makkelijker en krachtiger

Ererondes terzijde belooft Grafana v10 een stuk krachtiger en eenvoudiger te zijn voor eindgebruikers. Onboarding is verbeterd, waardoor men gemakkelijker uit de voeten kan met het opzetten van databronnen en zo snel een dashboard kunnen creëren. Dit is alleen maar belangrijker geworden met de almaar groeiende complexiteit van applicaties. Bedrijven houden er veel toepassingen op na, die zich niet altijd naar behoren gedragen. Daarvoor is een toegankelijke dashboard uiterst nuttig, zodat enige problematiek inzichtelijk en oplosbaar wordt.

Efficiëntie en schaalbaarheid zouden centraal staan bij Grafana 10. Een interessante toevoeging is de mogelijkheid om dashboard-data te delen met externe partners. Op die manier kunnen gebruikers wellicht duidelijkere hulp krijgen van mede-ontwikkelaars als een toepassing problemen lijkt te geven. Daarnaast dient er meer eenvoud te zijn in de presentatie van uiteenlopende databronnen.

CTO bij Grafana Labs Tom Wilkie ziet dat observability-data steeds meer in trek is geraakt bij developers. “Grafana 10 heef de developer UX [user experience, red.] voor observability-data versterkt zodat een developer meteen erin kan duiken en aan de gang kan gaan met het verbinden van databronnen, het creëren van dashboards en het delen en uitbreiding van deze resources met teamgenoten.”

20 miljoen gebruikers

Om de festiviteiten kracht bij te zetten, onthult Grafana dat men nu meer dan 20 miljoen gebruikers heeft. Er zijn inmiddels 150 databronnen beschikbaar als Grafana-plugins. Er zijn meerdere manieren om met Grafana aan de slag te gaan, maar men stipt zelf Grafana Cloud aan als optimale oplossing. Er zit daarbij een “forever free”-tier die 3 gebruikers toestaan, 10.000 metrics, 50GB aan logs en 50GB aan traces. Wie meer wil, kan op schaal uitbreiden. Ook is de datavisualisatietool beschikbaar voor clouddiensten als AWS, Azure en Google Cloud middels de desbetreffende Marketplaces.

Lees ook: Microsoft maakt Azure Managed Grafana algemeen beschikbaar