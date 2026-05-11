OpenAI zet Deployment Company op voor bouwen en uitrollen AI-systemen

OpenAI lanceert de OpenAI Deployment Company, een nieuw bedrijf dat organisaties moet helpen AI structureel in de praktijk te brengen. De entiteit start met meer dan vier miljard dollar aan kapitaal.

Bij de lancering neemt OpenAI tevens Tomoro over, een applied AI-adviesbureau met ervaring in mission-critical implementaties. Tomoro brengt circa 150 engineers mee die direct inzetbaar zijn binnen Deployment Company. Zij hebben ervaring bij bedrijven als Tesco, Virgin Atlantic en Supercell, waar ze complexe AI-systemen in de praktijk brachten. De overname is nog onderhevig aan goedkeuringen en wordt in de komende maanden naar verwachting afgerond.

Forward Deployed Engineers als kern van het model

De aanpak draait om zogenoemde Forward Deployed Engineers (FDE’s). Zij gaan letterlijk bij klanten werken. Samen met bedrijfsleiders, operators en werkvloerteams brengen ze in kaart waar AI de meeste waarde oplevert. Een typisch traject begint met een gerichte diagnose van de meest kansrijke workflows. Daarna bouwen en testen de FDE’s productiesystemen die OpenAI-modellen koppelen aan de data, tools en processen van de klant.

De Deployment Company opereert als een zelfstandige eenheid, maar blijft tegelijkertijd nauw verbonden aan OpenAI. Dat geeft klanten toegang tot de nieuwste modellen en deployment-inzichten zodra deze beschikbaar komen.

Achter de Deployment Company staat een consortium van negentien partijen. TPG leidt de investering, met Advent, Bain Capital en Brookfield als co-lead founding partners. Ook Goldman Sachs, SoftBank Corp., Warburg Pincus en BBVA zijn aangesloten. De investerende PE-partijen sponsoren samen meer dan 2.000 bedrijven wereldwijd.

