Hoe kun je snel AI agents bouwen en inzetten met Google ADK

De aflevering van Techzine Talks van deze week is in het Engels. Dat komt omdat we Kamilla Kurta in de studio hadden. Zij is Machine Learning Customer Engineer bij Google en kwam langs om ons alles te vertellen wat we wilden weten over Google Agent Development Kit (ADK). Zoals de naam al aangeeft, is dit een omgeving waarin ontwikkelaars AI-agents kunnen bouwen, implementeren en monitoren.

Eind oktober (op 26 en 27 oktober om precies te zijn) organiseert Google een Agents Retreat in Rotterdam. Daar kunnen ontwikkelaars alles leren over Google ADK. Dit is een recente toevoeging aan het portfolio van Google en werd eerder dit jaar gelanceerd tijdens de meest recente editie van Google Cloud Next.

Google ADK is open source en is door Google geschonken aan de Linux Foundation. Google blijft echter actief betrokken bij het project. Het evenement later deze maand in Rotterdam is daar het bewijs van. In deze aflevering van Techzine Talks bespreken we verschillende onderdelen van Google ADK en gaan we wat dieper in op een aantal concepten.

We bespreken onder andere de volgende onderwerpen:

Wat is Google ADK? Wat maakt het anders als het gaat om de ontwikkeling van AI-agents?

Fundamentele concepten voor het bouwen van AI-agents.

Hoe implementeer en evalueer je agents?

AI-agents hebben ook geheugen nodig. Wat zijn de verschillende soorten agentgeheugen en wat zijn de uitdagingen die ze met zich meebrengen?

Als deze aflevering je interesse heeft gewekt, kun je deelnemen aan de Agents Retreat in Rotterdam door op deze link te klikken.

Podcastspeler

Bovenaan deze pagina staat de link naar de aflevering van Techzine Talks op YouTube. Wil je liever hier in de browser luisteren, dan kan dat hieronder.

Techzine Talks seizoen 5

Inmiddels is het alweer het vijfde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 dé Enterprise IT-podcast van Nederland en België. De afgelopen jaren verscheen er zo goed als elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2025 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week op maandag een nieuwe podcast verwachten. Met feestdagen soms een dagje later.

