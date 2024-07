SAP ziet 33 procent meer Cloud ERP-omzet

In het tweede kwartaal zat met name de omzet uit cloudproducten in de lift. In totaal boekte het Duitse bedrijf 4,15 miljard euro cloudomzet, waarvan 3,41 miljard euro afkomstig uit Cloud ERP.

SAP categoriseert zijn belangrijkste pionnen voor de komende jaren als Cloud ERP. Hieronder vallen het totaalpakket RISE with SAP, ERP-oplossing S/4HANA Cloud en het Business Technology Platform. Deze producten moeten helpen om klanten die nog op de oude software zitten, over te brengen naar de modernere ERP. Iets wat steeds meer lijkt te lukken, afgaande op de kwartaalcijfers.

Zo komt de totale omzet uit op 8,29 miljard euro, terwijl dit vorig jaar in dezelfde periode nog 7,55 miljard euro was. Een fors deel van de groei komt uit Cloud ERP, dat met 33 procent groeide van 2,56 miljard euro naar 3,41 miljard euro. Alle andere omzet komt uit producten als extensies, IaaS en andere soorten software.

Financiële analisten gingen ongeveer uit van vergelijkbare cijfers. Desalniettemin reageerde de beurs goed op de kwartaalcijfers, door ze te belonen met een bijna 5 procent hogere aandeelwaarde. “Ons groeimomentum in de cloud bleef sterk in het tweede kwartaal, waarbij Business AI veel deals mogelijk maakte. We blijven onze transformatie met grote discipline uitvoeren, wat leidt tot een verhoging van onze bedrijfswinstambitie voor 2025”, aldus CEO Christian Klein.

Tot 10.000 banen weg

Een kanttekening is dat de operationele winst wel afnam met 11 procent. Waar vorig jaar nog 1,37 miljard euro in de boeken geschreven werd, was dat in de afgelopen drie maanden 1,22 miljard euro. Dit heeft met name te maken met het schrappen van 8.000 banen, iets wat nu zo’n 600 miljoen euro kostte. Bij het presenteren van de kwartaalcijfers communiceert SAP inmiddels dat 9.000 tot 10.000 banen getroffen zullen worden door de herstructureringsplannen. Getroffen medewerkers moeten via vertrekregelingen en interne opleidingsprogramma’s een oplossing zien te vinden.