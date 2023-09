Oprichters, CEO’s en ondernemers hebben een enorme invloed op de toekomst van hun scaleup. Ze stemmen voortdurend de bedrijfsvoering en financiële prestaties af door mensen, processen en technologieën te combineren als basis om groei, kansen en risco’s goed te kunnen beheersen.

Toch komen deze rollen onvermijdelijk op een kruispunt waar ze moeten kiezen tussen het toevoegen van meer applicaties of het heroverwegen van hun hele IT-landschap. Het is geen eenvoudige keuze, maar er is geen tijd te verliezen wanneer de traditionele combinatie van line-of-business point-oplossingen en diverse ERP’s het schalen van activiteiten om aan de vraag te voldoen afschrikwekkender maakt.

Dus hoe kan uw scaleup beslissen, handelen en zich gedragen op een manier die resulteert in de omzetgroei, operationele besparingen en verbeterde kasstromen die investeerders, IPO-auditors en partners het liefst willen? Volgens IDC is het antwoord een ERP in de publieke cloud die de winst oplevert, die de waarde van een bedrijf verhoogt, fusies en overnames aantrekkelijker maakt en het vertrouwen verdient dat nodig is om meer kapitaal te verwerven voor uitbreiding.

Ruil scepsis in voor een winstgevend pad voorwaarts

Hoewel het een wijdverbreide praktijk is, is het gebruik van systemen specifiek voor financiën, projectmanagement, verkoop, logistiek of een andere bedrijfsfunctie achterhaald. De technologie is drastisch veranderd sinds eind jaren 90 en begin jaren 2000, toen de voordelen van gespecialiseerde software opwogen tegen de kosten van het implementeren, onderhouden en configureren van steeds complexere, grotere en monolithische ERP-systemen.

Helaas zijn scaleups vaak sceptisch over de waarde die de nieuwste generatie ERP biedt – gebaseerd op mijn ervaring met het helpen van meer dan 500 organisaties in meer dan 20 landen en verschillende bedrijfstakken bij het evalueren en kiezen van ERP. Beslissers maken zich zorgen dat de bedrijfsbrede dekking van de technologie te veel functionaliteiten en integraties biedt die niet onmiddellijk kunnen worden gebruikt, waardoor de indruk ontstaat van verspilde uitgaven, minder controle en ondermaatse prestaties.

Een dergelijke scepsis bij het nemen van beslissingen over technologie is ongelooflijk riskant, of je je nu voorbereidt op of een sterke groei doormaakt. Je mist kansen om activiteiten te verbeteren, nieuwe klanten te bereiken en de concurrentie te overtreffen met de nieuwste applicaties, processen en tools. Belangrijker nog, je mist de basis om de kenmerken van een industrie-ontwrichtende scaleup te verwerven: snel schakelen tussen mensen en processen om nieuwe kansen winstgevend aan te grijpen.

Public cloud ERP kan beide kanten van het “moeten we of moeten we niet” debat over de huidige ERP-investeringen laten rusten. De gelaagde, modulaire architectuur legt een basis van stamgegevens en processen, standaardiseert activiteiten en biedt tegelijkertijd de flexibiliteit om best practices over te nemen, nieuwe toepassingen te gebruiken en waar nodig aan te passen en te innoveren om zichzelf te onderscheiden. De cloudprovider past ook de nieuwste tools, compliancevereisten en deskundige bronnen toe om ervoor te zorgen dat het hele systeem en de inhoud ervan consistent veilig zijn. Met de beschikbare “best practices” maakt de scaleup haar eigen “next practices” tegen een gewenste TCO en de vereiste “time-to-value”.

Ondersteun groei met consistentie, flexibiliteit en vertrouwen

Stel dat uw scaleup zich in een hypergroeimodus bevindt en snel een Serie C wordt met plannen om binnen een jaar uw bereik uit te breiden naar klanten in meer dan tientallen landen. Immers dankzij internet en mobile kan elke ondernemer de wereld als “global village” bedienen. Een financiële kernapplicatie en bewezen methodologieën zijn nodig om alle processen, activiteiten en strategieën te ondersteunen om dit doel op korte en lange termijn winstgevend te realiseren.

Een cloud ERP helpt bij het creëren van een real-time overzicht van alle entiteiten binnen de bedrijfsstructuur. Uw financieel directeur kan het bedrijf dan holistisch schalen met een betere controle over de wereldwijde activiteiten, van risicobeheer via naleving van de belastingwetgeving tot de kasreserves en winstpositie van elk lokaal kantoor.

Maar dat voordeel van cloud ERP is nog maar het begin. Binnen hetzelfde cloudabonnement kunnen meerdere afdelingen van uw organisatie ook profiteren van de gegevens, inzichten, analysemogelijkheden en overzichten van de ERP-oplossingen. Uw HR-beheerder kan bijvoorbeeld inzichten gebruiken om snel en legaal het juiste talent aan te nemen. Tegelijkertijd onderzoekt uw supply chain manager of de juiste leveranciers aanwezig zijn om het groeitraject te kunnen volgen en kan de operations manager productie processen in diverse plants uitvoeren

Waarde halen uit de juiste functionaliteit op het juiste moment

Bij het evalueren van ERP-software is het altijd gemakkelijk om te focussen op mogelijkheden en functies. De mogelijkheden die vandaag worden geleverd, zijn morgen beschikbaar. Maar hoe zit het met de mogelijkheden die je over vijf maanden nodig hebt? Of over 5 jaar? Wat als je bedrijf onverwacht op nieuwe kansen stuit?

Dat is het mooie van het al hebben van publieke cloud ERP in een vroeg stadium van de groei van je bedrijf. Moderne technologieën, best practices en workflows worden in een exponentieel tempo geïnnoveerd. Veel daarvan zullen de puzzelstukjes worden die je nodig hebt om de toekomst van je bedrijf winstgevend vorm te geven. Ondertussen kunt u een betrouwbare partner inschakelen die uw team kan begeleiden om de juiste functionaliteit in de juiste groeifase te implementeren en ervoor kan zorgen dat uw bedrijfseigen gegevens, informatie en systemen veilig blijven.

