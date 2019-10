Pivotal ziet zich als drijvende kracht achter Cloud Foundry

Pivotal Application Service is één van de belangrijkste commerciële distributies van het open source PaaS-platform Cloud Foundry. Het bedrijf ziet zichzelf als de belangrijkste drijvende kracht achter de ontwikkeling van het open source-platform. Pivotal zet zelf ook sterk in op de integratie van containers en orkestratie-tool Kubernetes. We gingen erover in gesprek met Senior Vice President Products & Marketing Ian Andrews.

Pivotal is in de open source Platform as a Service (PaaS)-gemeenschap geen onbekende. Het relatief jonge bedrijf is voortgekomen als een spin-off van EMC en VMware in 2012. Het houdt zich bezig met het leveren van onder meer cloudplatform hosting, het creëren van ontwikkelomgevingen voor applicaties, containers, microservices en overige diensten die de digitale transitie en positie van grootzakelijke bedrijven moeten verbeteren. Denk hierbij aan het verbeteren van de ervaring met de eigen klanten, kostenreductie en het verbeteren van de (infrastructuur)security.

De oplossingen en toepassingen richten zich op ontwikkelaars van applicaties. Deze medewerkers moeten het makkelijker krijgen om hun productiviteit te verhogen. Meer code schrijven in plaats van problemen oplossen.

Daarnaast moeten de oplossingen en toepassingen bijdragen tot meer operationele efficiency en, ook hier weer, een verbeterde security. Verder moeten met Pivotal ontwikkelde applicaties overal kunnen draaien; on premise, in de private of public cloud en in hybrid omgevingen. Oftewel multicloud.

Pivotal Application Service (PAS)

De belangrijkste oplossing die Pivotal biedt, is de eigen distributie van Cloud Foundry (CF). De Pivotal-versie van dit open source PaaS-platform heet Pivotal Application Service (PAS). De commerciële distributie richtte zich in eerste instantie op het ontwerpen van applicaties, maar is in de afgelopen jaren flink uitgebreid met functionaliteit. Vooral met eigenschappen die niet in de open source-versie terug te vinden zijn, bijvoorbeeld voor het kunnen draaien van Windows-applicaties die in .Net zijn geschreven. Daarnaast kan je denken aan andere oplossingen waarmee CF nog niet echt mee uit de voeten kan, zoals databases en message queues. PAS gebruikt de CF-tool BOSH om de verbindingen naar de diverse multicloudomgevingen te realiseren.

Komst van containers en Kubernetes

De volgende stap van de ontwikkeling van het platform was de introductie van containers en later ook de hiervoor ontwikkelde open source service-orkestratietool Kubernetes. Pivotal signaleerde al in een vroeg stadium dat de opkomst van Kubernetes belangrijk ging worden. Het startte daarom al snel met het werken aan de integratie van Kubernetes in zijn CF-distributie.

Naast containers en Kubernetes ziet de CF-distributeur ook andere cloud native technologie steeds belangrijker worden. Dit zijn onder meer microservices, DevOps en continuous integration en continuous delivery (CI/CD). Andrews geeft aan dat deze technologieën tegenwoordig steeds meer de basis vormen voor de digitale transitie die bedrijven meemaken en voor het moderniseren van hun cloudomgevingen. Vandaar dat (potentiële) klanten Kubernetes en andere cloud native-technologie nu hoog op hun verlanglijstje hebben staan.

Pivotal Container Service (PKS)

Op de groeiende interesse in containers en het service-orkestratieplatform Kubernetes in te spelen, heeft de CF-distributeur Pivotal Container Service (PKS) ontwikkeld. Hiermee wordt het mogelijk om containers aan PAS toe te voegen. Op deze manier kan Pivotal beter klanten bedienen die al ver met containers en Kubernetes binnen hun organisatie bezig zijn. Overigens zijn PAS en PKS niet afhankelijk van elkaar en kunnen los van elkaar worden toegepast. Onder meer moet het de eerder genoemde productiviteitsverbeteringen, de betere operationele efficiency en een sterkere security gaan opleveren.

Concreet maakt PKS het mogelijk om containers met hun workloads uit te rollen en te laten draaien binnen multicloudomgevingen. Dit zijn vSphere van VMware voor on premise-omgevingen, AWS en Azure voor de public cloud en GKE (Google Kubernetes Service). De Kubernetes clusters worden hierbij naar de cloud gebracht en daar uitgerold met behulp van BOSH. De oplossing beschikt ook over functionaliteit als dynamic load balancing, zero downtime updates en geautomatiseerde health checks.

PAS direct op Kubernetes

Uit de markt kwam echter ook de vraag om CF-distributie PAS direct op Kubernetes te kunnen draaien, legt Andrews uit. Pivotal greep deze kans en heeft hiervoor onlangs een eerste versie uitgebracht van zijn tool PAS for Kubernetes.

Concreet wordt PKS hierbij de default-laag bovenop BOSH. Op PKS draait dan weer PAS. Ontwikkelaars kunnen hiermee direct hun code in PAS uitrollen. Zij hoeven daarna niet meer na te denken om containers te bouwen en verder uitrollen naar alle cloudomgevingen. Voor on premise is daarbij nog steeds vSphere belangrijk. PAS for Kubernetes is nu beschikbaar in een Alpha-versie en Pivotal zal in de rest van dit jaar nog met enkele preview releases komen.

Verdere ontwikkelingen met Kubernetes

Hoewel PAS for Kubernetes net het daglicht heeft gezien, geeft Andrews aan dat de CF-distributeur ook alweer verder kijkt en hoe het dus zijn distributie van CF nog meer met de container-orkestratietool kan integreren. Hierbij wordt onder meer gedacht aan PAS for Kubernetes direct op een public cloud Kubernetes service te laten draaien. Dit betekent dat er dus afscheid wordt genomen van BOSH als deployment-tool.

Andrews stelt dat Kubernetes, zoals het nu wordt doorontwikkeld, straks meer een API is voor de cloud in plaats van een complex systeem zoals nu het geval is. Waar de orkestratie-tool op dit moment vaak nog bovenop een infrastructuurlaag met VM’s, storage en networking zit, draait de tool straks direct in de public cloud. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service), GKE (Google Kubernetes Service) en AKS (Azure Kubernetes Service).

Door binnen deze public cloudomgevingen direct PAS te draaien, wordt het voor eindgebruikers makkelijker om met Pivotal CF hun (container)applicaties op grotere schaal te ontwikkelen, uit te rollen en te draaien.

Drijvende kracht achter CF-producten en roadmap

Andrews vindt Pivotal door al deze toepassingen en ontwikkelingen eigenlijk de drijvende kracht achter CF. De distributie vertegenwoordigt naar eigen zeggen inmiddels 60 procent van alle bijdragen aan de community van het open source PaaS-platform. Hierdoor zou Pivotal veel invloed op de roadmap hebben.

Uiteraard is de CF-distributeur daar niet alleen voor verantwoordelijk, benadrukt Andrews. Ook de andere commerciële distributeurs van het platform dragen vanzelfsprekend hun steentje bij, zoals SUSE en IBM, maar ook een specialist als SAP.

Overname

Een andere belangrijke ontwikkeling die mogelijk gevolgen kan hebben voor de verdere ontwikkeling van het open source PaaS-platform is de voorgenomen overname van Pivotal door voormalig moederbedrijf VMware. De CF-distributeur keert dus weer terug in de moederschoot, hoewel ze natuurlijk beiden al dezelfde eigenaar hadden: Dell Technologies.

De nu aangekondigde voorgenomen overname snijdt het mes voor beide partijen aan twee kanten, stelt Andrews. Voor Pivotal zelf kan de CF-distributeur nu zijn klantenbestand nog meer gaan uitbreiden. Hoewel het nu -naar eigen zeggen- ongeveer een derde van alle Fortune 100-bedrijven als klant heeft en hun belangrijkste applicaties op PAS draaien, is meer schaal natuurlijk altijd welkom. VMware biedt met zijn uitgebreide klantenbestand deze schaal. Vooral in hogere segmenten als overheid en het bankwezen. Onder de vlag van VMware gaat schaaluitbreiding daarom sneller dan op eigen kracht.

Nut voor VMware

Op wat de gevolgen van deze overname voor de community-activiteiten zijn voor CF, ging Andrews niet in. In ieder geval ziet de Cloud Foundry Foundation niet echt problemen. Desgevraagd antwoordde Executive Director Abby Kearns ons dat volgens de organisatie consolidatie in de IT-industrie heel gewoon is en wellicht misschien nieuwe mogelijkheden kan gaan bieden.

VMware zelf heeft ook baat bij de overname. Dit komt omdat het bedrijf de afgelopen jaren een omslag heeft gemaakt naar de multicloud. Waar het zich eerst op zijn eigen cloudomgeving vSphere op on premise concentreerde, kijkt het nu naar de multicloud en vooral de public cloud. Voor deze laatste omgevingen werkt het nu samen met AWS en Microsoft. Hierdoor is de virtualisatie- en cloudspecialist ook ontwikkelingen rondom containers beter gaan volgen. De strategie ging daardoor steeds meer parallel lopen met die van Pivotal, wat een verregaande samenwerking logisch maakt.

Toekomst interessant

Pivotal is een ambitieuze distributeur van het CF-platform. Doordat deze commerciële distributie zich daarbij sterk op verdere integratiemogelijkheden met Kubernetes richt, is het duidelijk waar de applicatiespecialist de toekomst ziet liggen.

Dat de CF-distributeur in handen komt van grote broer VMware, gaat de toekomstige strategie vanzelfsprekend meebepalen. We zijn dan ook benieuwd waar dit in de (nabije) toekomst concreet gaat brengen.