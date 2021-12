Lucid tilt samenwerken naar hoger niveau met slimme diagrammen en whiteboards

De visuele samenwerkingssuite van Lucid Software ontpopt zich tot een pakket waar steeds meer bedrijven op vertrouwen. De softwareleverancier helpt hen door visueel samenwerken te versimpelen, zodat het bouwen van producten, diensten en processen beter verloopt. Toch is Lucid in Europa nog niet bij het merendeel van de organisaties bekend. Daar wil het bedrijf verandering in brengen, blijkt tijdens ons gesprek met CEO en medeoprichter Karl Sun.

Lucid is een bedrijf dat in 2010 een gat in de markt zag met software voor slimme diagrammen. Samen met Ben Dilts, mede-oprichter en huidige CTO van Lucid, wilde Sun een bestaande softwarecategorie opnieuw uitvinden. “Het visuele aspect is wat ons betreft de sleutel tot samenwerken. Wij helpen teams de toekomst te zien en bouwen. Dat is onze missie”, aldus Sun. Simpelgezegd wil Lucid samenwerken visueel maken met slimme diagrammen en virtuele whiteboards, zodat het overzichtelijker en beter kan dan wanneer dit analoog zou gebeuren.

Inmiddels heeft Lucid meerdere kernproducten op de markt gebracht voor het visuele samenwerken. Voordat we daar wat dieper op ingaan, zetten we de visie van Lucid uiteen.

Welk probleem lost het op?

Een softwareleverancier met een missie probeert over het algemeen een probleem op te lossen waar veel bedrijven tegenaan lopen. Daar is Sun zich, wanneer hij aan een ervaring van Dilts denkt, ook van bewust. “Voor de oprichting van Lucid werkte Dilts bij een startup aan een erg complex product voor de gezondheidszorg. Het ging om een gereguleerd product met specifieke gegevensstromen. Het team dat het product bouwde probeerde de workflow en het product in kaart te brengen met traditionele software.”

Het team gebruikte destijds Microsoft Visio, maar stuitte op beperkingen. “Een van de teamleden was software owner. Deze persoon moest de diagrammen updaten en via email updates versturen. Daarnaast kreeg de owner alle uitgeprinte documenten met aantekeningen en lijntjes op papier, om het in het systeem in te kloppen. Het was inefficiënt en verdubbelde de werklast. Bovendien miste de software owner soms updates, waardoor het overzicht van de diagrammen onvolledig was”, legt Sun over Dilts’ ervaringen uit. Er werd teveel tijd gespendeerd aan het onderhouden en het beheer van de software. Deze kostbare tijd had men goed kunnen gebruiken voor het bouwen van het beoogde product. Dilts dacht dat er iets beters moest zijn, maar kwam niks tegen wat hem beviel.

Slimme diagrammen

Sun en Dilts vonden het op basis van de ervaring tijd voor verandering. Ze bouwden Lucidchart. Hiermee kunnen organisaties allerlei soorten slimme diagrammen bouwen. “Het kan een software-architectuurdiagram of een netwerkinfrastructuurdiagram zijn. Maar ook bedrijfsprocessen, een mindmap en een organisatiestructuur zijn visueel in kaart te brengen. Je kan eigenlijk elke soort visuele representatie maken”, legt Sun uit.

Het handmatig kunnen opzetten van diagrammen maakt Lucidchart breed inzetbaar. Medewerkers kunnen uit standaardtemplates kiezen die nuttig zijn voor hun specifieke situatie. Vervolgens is het mogelijk allerlei vakjes en lijntjes toe te voegen, om in kaart te brengen hoe alles in elkaar steekt. De visuele representatie is vanaf een centrale plek te bekijken. Ook is er op detailniveau in te zoomen om opmerkingen toe te voegen en te bekijken hoe zaken presteren.

Lucidchart

Wat Lucidchart volgens Sun uniek maak, is de intelligentie. Hiervoor heeft het de laatste jaren mogelijkheden toegevoegd voor het verbinden met databronnen. De software kan connecties opzetten met veelgebruikte bedrijfssoftware. “Denk aan een HR-systeem, marketingautomatiseringssysteem en cloudinfrastructuur. We halen de informatie uit de systemen en kunnen de relaties en afhankelijkheden automatisch met elkaar verbinden. Daar komt extra intelligentie bij kijken door automatische de diagrammen te maken. We laten medewerkers bovenop de visualisatie informatie over het functioneren van een systeem toevoegen”, aldus Sun.

Volgens de CEO van Lucid komt de automatiseringsstap met name van pas om bestaande complexiteit in applicatielandschappen eenvoudig visueel te maken. Binnen grote organisaties zijn vaak meer dan 1.000 applicaties voor allerlei verschillende doeleinden actief. Een verkoopmedewerker gebruikt bijvoorbeeld CRM-systemen, lead-generatietools, lead-categorisatiesoftware en e-mailprogramma’s. Wil een salesteam vervolgens hun workflows, verbanden en datastromen in kaart brengen, dan staat het voor een grote opgave. Dat wil Lucidchart versimpelen met visuele diagrammen die automatisch data inwinnen en alles up-to-date houden.

Connecties maken

De brede toepasbaarheid van Lucidchart roept bij ons wel wat vragen op. Hoe kan de software omgaan met allerlei soorten data? Sun geeft aan dat er voor de veelgebruikte bedrijfsapplicaties meestal connectoren zijn. Salesforce, Asana en Jira zijn voorbeelden van populaire ondersteunde apps. Toch ontbreken er soms ook connectoren met veelgebruikte software. In het bijzonder noemt Sun Workday, de HR-software waarvoor Lucid momenteel integraties opzet. Volgens Sun kunnen zulke integraties niet zomaar uit de grond gestampt worden, aangezien systemen soms gesloten zijn en het liefst weinig data delen.

Anderzijds betekent de brede toepasbaarheid van Lucidchart ook dat data uit minder vaak gebruikte tools verkregen moet worden om een specifieke groep medewerkers te ondersteunen. Lucid rendeert niet direct met het bouwen van connectoren. Om dergelijke scenario’s toch te ondersteunen, geeft Lucid ontwikkelaars mogelijkheden voor het bouwen van connectoren. Volgens Sun gebeurt dit ook regelmatig, aangezien een groot deel van de Lucidchart-gebruikers van origine softwareontwikkelaar is. Voor hen is het bouwen van connectoren relatief simpel.

Na diagramming software richt Lucid zich op whiteboards

Met Lucidchart werd Lucid groot. Daar haalt het bedrijf nog altijd de meeste business uit. Desalniettemin blijft Lucid op zoek naar nieuwe producten, aldus Sun. Het resultaat is Lucidspark.

“Stel dat een organisatie een brainstormmeeting over de strategie voor het komende kwartaal op de planning heeft. Normaliter gebruiken medewerkers plakbriefjes voor hun ideeën. Iedere medewerker heeft eigen gekleurde briefjes, om het idee te achterhalen”, zegt Sun over de werkwijze die in zijn optiek inefficiënt is.

Met Lucidspark, een virtueel whiteboard, wil het bedrijf wat beperkingen wegnemen. Zo zijn medewerkers door de software niet meer verplicht om naar een fysieke locatie te komen voor het uitzetten van en brainstormen over ideeën. Ook moet Lucidspark de sessies toegankelijker maken voor veel mensen, zodat honderden medewerkers hun ideeën kunnen delen. Om het overzichtelijk te houden worden de gedeelde ideeën gelabeld, zodat er gefilterd kan worden. Denk hierbij aan het bekijken van de ideeën van de sales-afdeling en weergeven van ideeën waar medewerkers veel waardering voor uitspreken.

Lucidspark

Uiteindelijk wil Lucidspark een stuk efficiëntie terugbrengen in de brainstormsessies. “Je kan een stemsysteem opzetten om de beste ideeën naar boven te halen voor het bespreken in een meeting. Niemand wil oneindig brainstormen voor het bepalen van welke ideeën verder uitgedacht moeten worden voor een concreet plan. Het prioriteren is dan ook een belangrijk onderdeel van Lucidspark. Zo gebruiken veel scrum-teams de software om een plan te creëren en de prioriteit van ideeën te bepalen”, aldus Sun.

Opschalen is ingezet, de komende periode is belangrijk

Met Lucidchart en Lucidspark heeft Lucid de weg omhoog gevonden. Dat bevestigen de financiële cijfers in ieder geval. Begin 2020 kende het bedrijf nog een waardering van rond de 1 miljard dollar (zo’n 890 miljoen euro). Medio 2021 was er door een investering van een half miljard al een waarde van 3 miljard dollar. Ook de omzetcijfers zijn omhoog gegaan, verzekert Sun ons.

De CEO ziet dat de stijgende lijn mede een gevolg is van personeel dat veel thuiswerkt. “Mensen zijn vaak productiever als ze thuiswerken. Tegelijkertijd leidt thuiswerken tot minder zichtbaarheid. Van directe collega’s weten medewerkers vaak wel waar ze mee bezig zijn. Van indirecte collega’s die je normaliter bij de koffieautomaat spreekt, daar ben je echter niet van op de hoogte. Ze praten minder met anderen en er is minder gelegenheid om met elkaar te sparren over nieuwe ideeën. Dit terwijl de medewerkers zich zorgen maken over de volgende innovaties en de creativiteit van hun bedrijf”, stelt Sun over de ontstane situatie. Voor Lucid een gunstige ontwikkeling, want het kan die zichtbaarheid wél bieden, en samenwerking terugbrengen. Lucid speelde dan ook vol in op de nieuwe kansen. Middenin de Covid-19-pandemie opende het bedrijf kantoren, waaronder in Nederland,. Het team breidde fors uit.

Ondertussen is Sun ervan overtuigd met Lucidscale een derde product op de markt gebracht te hebben voor verdere groei. Lucidscale vult sinds oktober Lucidchart en Lucidspark aan. De oplossing visualiseert de vaak complexe cloudomgevingen om de duizenden onderdelen begrijpelijk te maken. De softwareoplossing is gebouwd voor de hybride wereld waarin we leven. Daarom kan het overweg met AWS, Azure en Google Cloud. Lucidscale creëert automatisch slimme diagrammen, waar organisaties zelf beslissingen kunnen maken op detailniveau. Ze kunnen de weergaves bijvoorbeeld af worden gestemd op de functie van medewerkers. Security engineers hebben een specifiek zicht nodig op de infrastructuur, terwijl een applicatie-engineer weer hele andere zaken wil overzien. Tegelijkertijd probeert Lucidscale medewerkers over het algemeen van een gemeenschappelijk fundament te voorzien voor het ontwerpen en ontwikkelen van infrastructuur, uitrollen van applicaties en oplossen van cloudproblemen.

Lucidscale komt samen met de groeiplannen bovenop de bestaande positie van Lucidchart en Lucidspark. De ambitie is dan ook om verder uit te breiden en ook in Europa voet aan de grond te krijgen. We gaan in de komende periode zien wat het bedrijf verder in zijn mars heeft.