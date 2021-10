Lucid lanceert Lucidscale voor visualisering van cloudomgevingen

Lucid lanceert een tool voor het visualiseren en verduidelijken van single- en multicloud-omgevingen.

Het portfolio van Lucid bestaat uit tooling voor de vertaalslag van complexe projecten en ideeën naar begrijpelijke diagrammen. In dit licht valt de introductie van Lucidscale niet ver van de boom. De applicaties en infrastructuren in cloudomgevingen worden met het jaar diverser en complexer. Lucidscale visualiseert deze omgevingen, met het oog op een effectiever, begrijpelijker resultaat dan cloud providers op eigen benen leveren.

Met de visualisering hoopt Lucidscale iedere belanghebbende – technisch aangelegd of niet – van een effectieve ondergrond te voorzien voor het ontwerpen en ontwikkelen van infrastructuur, uitrollen van applicaties en oplossen van cloudproblemen.

IT voor iedereen

Op dit moment ondersteunt Lucidscale omgevingen in Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud Platform (GCP). Hoewel deze platformen reeds zijn uitgerust met native interfaces voor het overzien van de resources en applicaties in een omgeving, is het begrijpen daarvan doorgaans overgelaten aan professionals met technische kennis van platform-unieke zaken.

Dergelijke kennis is absoluut niet op peil bij iedereen die belang heeft bij een cloudomgeving. Dus verlaagt Lucidscale de drempel. Omgevingen worden uitgetekend met een nauwkeurigheid die aan platform-eigen interfaces grenst en qua begrijpelijkheid overtreft.

Om het laatste te verduidelijken leggen we Lucidscale’s visualisering van een AWS-omgeving en AWSRetrievers visualisering van een soortgelijke AWS-omgeving naast elkaar. AWSRetriever is een open source, third party app voor de weergave van alle wereldwijde resources in een AWS-omgevingen. AWS zelf ontwikkelt geen directe oplossing voor hetzelfde doeleinde. Dat is een bijzaak, maar alleen al het ontbreken hiervan draagt bij aan Lucidscale’s bestaansrecht.

AWS-omgeving in Lucidscale.

AWS-omgeving in AWSRetriever.

Toepassingen

Eenmaal gevisualiseerd is het overzicht bruikbaar om begrijpelijke informatie over een cloudomgeving te delen voor samenwerkingen, aldus Lucid. De organisatie stelt dat bedrijven het inzicht kunnen benutten om effectievere keuzes te maken bij het plannen van toekomstige aanvullingen en aanpassingen. De mogelijkheid om migraties en implementaties te controleren is een ander voorbeeld: Lucidscale integreert in AWS, Azure of GCP, schetst de omgeving op basis van de feiten en is daarmee geschikt om veranderingen in de omgeving tegen het licht aan te houden.