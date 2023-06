MongoDB.local NYC vindt deze week plaats in New York. Met slechts één keynote van MongoDB-CEO en president Dev Ittycheria, bestaat het publiek uit programmeurs en enkele Ops (operations)-medewerkers.

Ittycheria startte zijn bedrijf met een model voor databaseontwikkeling. In de afgelopen jaren heeft MongoDB gewerkt aan het wegnemen van de zorgen van klanten bij het toevertrouwen van hun datakroonjuwelen aan MongoDB. Wijzend op hoe MongoDB Atlas zich heeft ontwikkeld tot een wereldwijd gedistribueerd dataplatform, wordt gezegd dat elke week zo’n 40.000 ontwikkelaars zich aanmelden voor deze technologie.

“Atlas is momenteel de meest wijdverspreide dataservice ter wereld, verspreid over alle drie de grote hyperscalers en 110 datacenters wereldwijd”, aldus Ittycheria. “Als we nadenken over hoe we zijn gegroeid met de cloud, is het SaaS-model ongelooflijk goed voor ons geweest, maar het heeft natuurlijk geresulteerd in een aantal compromissen met de proliferatie van puntoplossingen die opkwamen om de specifieke functies af te handelen die datacentrische ontwikkelaars elke dag nodig hadden. We zagen dit als onhoudbaar, dus werkten we aan een radicale vereenvoudiging van het gebruik van data developer tools met lokaal ontwikkelde functies die naadloos samenwerken.”

Hij stelt dat dit alle voordelen van de cloud biedt, maar zonder de extra kosten voor het toevoegen van extra functies (voor streaming, voor grafiekquery’s, voor vectorgebaseerd zoeken, enzovoort). Die zijn vaak duur, complex en uitdagend. Daarbij zou ook nog eens gewerkt moeten worden met starre en inflexibele databaseschema’s.

Elegant dataplatform

Tijdens het evenement werd het publiek door belangrijke updates van de MongoDB Atlas-service gelopen, waaronder mogelijkheden voor het streamen van data in de bètaversie van Atlas Stream Processing.

MongoDB voegde ook Atlas Vector Search toe om native ondersteuning te bieden voor vector search en een enkel platform te worden dat verenigt wat nu een nog uitgebreider aantal en type functies is. Als we kijken naar het platform van vandaag, noemt Ittycheria MongoDB herhaaldelijk een ‘elegant dataplatform’. Misschien een ietwat kleurrijke term, maar het omschrijft het ook heel beknopt.

Een illustratief voorbeeld van vector search is een use case in een autoreparatiewerkplaats. Dit scenario werd uitgelegd door Chief Product Officer Sahir Azam tijdens de keynote. De meeste klanten lopen zo’n werkplaats binnen en melden dat er iets mis is met de auto. Bijvoorbeeld omdat ze een ‘soort geluid’ uit de auto horen komen. Dit is een onduidelijke manier om data rond tot autopech op te slaan. Door autogeluiden op te nemen en problematische klappen en deuken om te zetten in vectors, kunnen deze gevectoriseerde data worden gebruikt om andere soortgelijke autoproblemen op te sporen. Dit om de probleemdetectie en daarmee het onderhoud en de reparatie enorm te versnellen.

Sahir Azam, chief product officer bij MongoDB.

Samenwerking met Google Cloud

MongoDB kondigde tijdens het evenement ook een nieuw initiatief in samenwerking met Google Cloud aan, om ontwikkelaars te helpen het gebruik van generatieve AI te versnellen en nieuwe klassen van applicaties te bouwen. Het bedrijf zegt dat MongoDB Atlas het multi-cloud developer data platform is dat wereldwijd door tienduizenden klanten en miljoenen ontwikkelaars wordt gebruikt.

Met een geïntegreerde operationele dataopslag als kern is MongoDB Atlas naar verluidt goed gepositioneerd om applicaties te bouwen die worden aangedreven door generatieve AI met minder complexiteit. Ontwikkelaars kunnen nu profiteren van MongoDB Atlas in combinatie met integraties met Google Cloud Vertex AI Large Language Models (LLM’s). Ook zijn er nieuwe quick-start architectuurreviews met MongoDB en Google Cloud professional services om de ontwikkeling van software snel te starten.

“Met de verschuiving in technologie aangedreven door generatieve AI die vandaag plaatsvindt, is de toekomst van software en data nu, en we maken het gelijkmatiger verdeeld voor ontwikkelaars met MongoDB Atlas,” legt Ittycheria uit. “Deze verschuiving begint bij ontwikkelaars… en we willen de toegang tot baanbrekende technologie democratiseren, zodat alle ontwikkelaars het volgende grote ding kunnen bouwen. Met MongoDB Atlas en onze strategische samenwerking met Google Cloud is het nu makkelijker voor organisaties van alle soorten en maten om AI in hun applicaties te integreren en de toekomst te omarmen.”

Een nieuwe klasse applicaties

Men is het er algemeen over eens dat recente ontwikkelingen in generatieve AI-technologie, zoals LLM’s, mogelijkheden bieden voor een nieuwe manier interactie tussen eindgebruikers en applicaties. Ittycheria en zijn team suggereren dat ontwikkelaars willen profiteren van generatieve AI om nieuwe klassen applicaties te bouwen, maar veel van de huidige oplossingen vereisen het samenvoegen van verschillende technologieën en componenten of het toevoegen van oplossingen aan bestaande technologiestacks. Het maakt softwareontwikkeling omslachtig, complex en duur.

Het idee is dat MongoDB en Google Cloud helpen de uitdagingen aan te gaan door gezamenlijke oplossingen en partnerintegraties. Op die manier stellen ze ontwikkelaars in staat snel aan de slag te gaan met het bouwen van toepassingen die profiteren van nieuwe AI-technologieën.

“Generatieve AI biedt ontwikkelaars een grote kans om nieuwe applicaties en ervaringen te creëren en echte zakelijke waarde voor klanten toe te voegen”, zegt Kevin Ichhpurani, corporate vice president, global ecosystem and channels bij Google Cloud. “Dit nieuwe initiatief van Google Cloud en MongoDB zorgt voor meer mogelijkheden, ondersteuning en resources voor ontwikkelaars die de volgende generatie generatieve AI-applicaties bouwen.”

MongoDB en Google Cloud leggen uit dat ze al sinds 2018 samenwerken. Sindsdien hebben ze duizenden bedrijven geholpen bij de adoptie van cloud-native datastrategieën. Eerder dit jaar werd de samenwerking uitgebreid met diepere productintegraties.

Google Cloud Vertex AI

Nu kunnen ontwikkelaars MongoDB Atlas Vector Search gebruiken met Google’s Vertex AI binnen Google Cloud om applicaties te bouwen met AI-gestuurde mogelijkheden voor gepersonaliseerde gebruikerservaringen. Google wijst erop dat Vertex AI de text embedding API biedt, die nodig is om embeddings te genereren uit klantgegevens die zijn opgeslagen in MongoDB Atlas. Dit in combinatie met de PaLM-tekstmodellen om geavanceerde functionaliteit te creëren. Denk aan semantisch zoeken, classificatie, outlier-detectie, AI-gestuurde chatbots en tekstsamenvattingen.

Volgens een gezamenlijke verklaring van beide bedrijven kunnen de professionele serviceteams van MongoDB en Google Cloud helpen bij het snel ontwikkelen van prototypen van applicaties. Dit door expertise te bieden rond het ontwerpen van data schema’s en indexeringen, het structureren van query’s en het verfijnen van AI-modellen om een sterke basis te leggen voor applicaties.

“Het Vertex AI-platform is geschikt voor het volledige scala AI use cases, van geavanceerde AI- en data science-beoefenaars met end-to-end AI/ML-pijplijnen tot zakelijke gebruikers die kant-en-klare ervaringen kunnen creëren door gebruik te maken van de basismodellen voor het genereren van content voor taal, beeld, spraak en code. Ontwikkelaars kunnen modellen ook afstemmen om de prestaties van het model voor specifieke taken verder te verbeteren,” merken de bedrijven op.

MongoDB gaat door met zijn missie om groot te zijn en de beste (zo niet de meest gebruikte) database op de planeet te worden.

