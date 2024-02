Op zondag 18 februari, rond half acht ’s avonds, registreerde AMS-IX een verkeerspiek van 12 Terabit per seconde aan data. Nog nooit eerder verwerkte het internetknooppunt zoveel data.

Het internetknooppunt ziet een verklaring voor het nieuwe record. Zo is de zondagavond een typisch moment waarop Nederlanders binnenshuis hun tijd doorbrengen en daarbij gebruikmaken van internetdiensten, vooral tijdens de winter. Het lijkt erop dat veel Nederlanders tijdens winterse avonden activiteiten in huis ondernemen die internet vereisen.

Om de piek van 12 Tbit/s te in perspectief te plaatsen: het komt overeen met 100 miljoen mensen die tegelijkertijd de videogame Fortnite spelen of 6,4 miljoen mensen die TikTok-video’s bekijken.

Groei

Er is ook een technische verklaring voor het nieuwe record. AMS-IX heeft zich recentelijk uitgebreid. Veel netwerken hebben hun internetcapaciteit geüpgraded om de uitwisseling van grotere verkeersvolumes te vergemakkelijken. AMS-IX heeft ook de eerste 400G-klantpoorten toegevoegd aan het peeringplatform om voldoende poortcapaciteit te kunnen blijven bieden. In 2023 zag het platform een toename van 15 procent in 100G-poorten en een toename van 12 procent in 10G-poorten.

Het oude record werd 16 oktober 2022 geregistreerd. Toen verwerkte het internetknooppunt 11,1 Terabit per seconde aan data.

