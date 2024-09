Oracle GenDev kijkt op nieuwe manier naar infrastructuur voor app-ontwikkeling

Tijdens CloudWorld kondigde Oracle deze week Generative Development (GenDev) aan. Op het eerste gezicht lijkt dit de zoveelste inhaker te zijn op het GenAI-verhaal. Bij nadere bestudering blijkt dit echter best een interessant stukje nieuwe technologie te zijn van Oracle. GenDev heeft de potentie om het ontwikkelen van applicaties een stuk eenvoudiger te maken, door op een fundamenteel andere manier naar de onderliggende infrastructuur te kijken.

Applicatieontwikkelaars zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de infrastructuur waarop ze de applicaties bouwen. Als die infrastructuur zeer complex is en data vanuit meerdere bronnen op een ingewikkelde manier bij de uiteindelijke applicatie uitkomt, betekent dat voor de ontwikkelaar dat deze een applicatie ontwikkelt die niet optimaal presteert. Met GenDev wil Oracle deze zorg zoveel mogelijk wegnemen.

Juan Loaiza, EVP Mission-Critical Database Technologies bij Oracle vergelijkt de ontwikkeling van GenDev door Oracle en de impact ervan op applicatie-ontwikkeling met het bestraten van wegen. “Net zoals we wegen eerst moesten bestraten voordat we de volledige voordelen uit auto’s konden halen, moeten de infrastructuur voor applicatie-ontwikkeling veranderen om de volledige meerwaarde uit het ontwikkelen van AI-gedreven apps te halen”, stelt hij. AI moet goed aangepakt en opgepakt kunnen worden op de infrastructuurlaag, anders eindig je met houtje-touwtje-applicaties die vaak ook niet veilig zijn, deels omdat het niet duidelijk is hoe ze precies in elkaar steken.

Complexiteit van data op een ander niveau aanpakken

Een centraal thema bij GenDev is dat Oracle hiermee de inherente complexiteit die data met zich meebrengt zodra je deze aan een applicatie koppelt op een ander niveau oplost. Denk dan bijvoorbeeld aan het joinen van data uit een JSON-database en een relationele database. GenDev handelt deze complexiteit af op de datalaag, dus feitelijk voordat een ontwikkelaar ermee aan de slag gaat. Het idee is dan dat deze zich daar verder niet meer druk om hoeft te maken.

Tijdens een demo die we gezien hebben, liet Loaiza zien wat Oracle onder andere met GenDev kan doen. Hij gaf als voorbeeld een ontwikkelaar die een applicatie gaat ontwikkelen die data uit zowel een JSON-database als uit een relationele database nodig heeft. Daarbij is het voor de ontwikkelaar prettig om vanuit het JSON-perspectief te werken, omdat bestanden uit een dergelijke documentdatabase in het ontwikkelproces eenvoudiger te lezen en te controleren zijn dan data uit een relationele database.

JSON Relational Duality Views

Bovenstaande klinkt wellicht als iets simpels, maar dat is het niet. Dit betekent namelijk dat data uit een relationele database op aanvraag beschikbaar moet komen voor ontwikkelaars in JSON-formaat. Dat is geen sinecure en de zogeheten JSON Relation Duality Views-feature is dan ook iets waar Oracle serieus lang aan heeft gewerkt, geeft Loaiza toe tijdens de demo.

JSON Relational Duality Views geven data meerdere persoonlijkheden, in de positieve zin van de term. Deze wordt dan namelijk zowel relationeel als hiërarchisch georganiseerd. Dit dus allemaal ‘on the fly’, zonder dat deze nieuwe Duality View als zodanig wordt opgeslagen. Je kunt meerdere van deze Duality Views maken op basis van dezelfde data uit dezelfde bronnen en deze naast elkaar laten bestaan.

Voor ontwikkelaars betekent dit dat ze een applicatie alleen moeten koppelen aan een een Duality View, zonder dat deze zich druk hoeft te maken over het soort database er nu precies aangesproken wordt. Het is hiermee mogelijk om dezelfde data als een set JSON-documenten aan te spreken en tegelijkertijd ook als een set gerelateerde tabellen en kolommen. De koppeling kan afhankelijk van het type applicatie gemaakt worden met behulp van API’s, zoals de Oracle Database API for MongoDB en de Oracle REST Data Services, maar het is ook mogelijk om SQL- of JSON-functies te gebruiken hiervoor.

Oracle maakt met JSON Relational Duality Views de soms tamelijk ondoorgrondelijke relationele databases een stuk toegankelijker. Het speelt hiermee ook in op de stijgende populariteit van dit soort databases, iets wat het enkele jaren ook al deed door een expliciete koppeling met MongoDB te maken. Wil je meer details weten over JSON Relational Duality Views, op de website van Oracle staat een duidelijk en goed leesbaar document.

Mogelijk gemaakt door AI in Oracle Database 23ai

JSON Relational Duality Views en andere kenmerken van GenDev zoals AI Vector Search komen uiteraard niet uit de lucht vallen. GenDev was er niet gekomen zonder de onderliggende database van Oracle. Oracle kondigde Database 23ai eerder dit jaar aan. Deze nieuwste variant bevat allerlei (Gen-)AI-features die het leven van de applicatie-ontwikkelaar eenvoudiger moeten maken. Daar is GenDev nu dus een van de resultaten van.

Met GenDev is het mogelijk om modulaire applicaties te maken zonder extreem veel complexiteit aan de applicatiestructuur zelf toe te voegen. Dit moet de applicaties beter beheerbaar, schaalbaar, betrouwbaarder, veiliger en in het algemeen consistenter maken. Met andere woorden, het wil de voordelen van AI beschikbaar maken, maar tegelijkertijd ook de risico’s ervan zoveel mogelijk beperken. Dat is dus mogelijk dankzij de data engine, oftewel Database 23ai, die dit allemaal voor zijn rekening neemt voordat de applicatieontwikkelaar zich er druk om hoeft te maken. Wat ons betreft is dit stiekem best een fraai staaltje technologie dat door appliatie-ontwikkelaars toch ook wel met enig enthousiasme zal worden ontvangen, schatten we in.