Datto brengt structuur in portfolio

Op de recente DattoCon-conferentie in Parijs kregen we een update over het groeiende portfolio van Datto. Het bedrijf is groot geworden met oplossingen voor het back-uppen van data, maar kijkt steeds vaker naar andere activiteiten. Networking is enorm belangrijk aan het worden, net als professional service automation (PSA). Met zijn portfolio is Datto aan het uitgroeien tot een veel bredere IT-leverancier voor mkb’ers. Het moet echter wel begrijpelijk blijven. Daar maakt het bedrijf dan ook volop werk van, vooral door in te zetten op integraties.

Niet iedereen zal bekend zijn met de technologie van Datto. Het bedrijf levert zijn diensten namelijk via Managed Service Providers (MSP’s) aan mkb’ers. De mkb’ers zijn op papier eindgebruikers, al zullen ze soms geen weet hebben van het feit dat ze Datto-technologie gebruiken. Ze komen niet heel bewust in aanraking met Datto-oplossingen, omdat het beheer ook uitbesteed wordt aan MSP’s.

Wat zijn de exacte kernactiviteiten van Datto?

Ondanks de wat mindere naamsbekendheid betreft Datto wel een speler van formaat. Aanvankelijk werd het groot door oplossingen te bouwen voor databescherming, daarna kwamen er aspecten als networking en Business Management bij. Door het toevoegen van niet-traditionele Datto-oplossingen lijkt het bedrijf te streven naar het worden van één leverancier voor alle vraagstukken van mkb’ers, maar dat is niet het geval. Eén IT-leverancier waar een MSP alles kan regelen is voor Datto niet heel realistisch.

Datto heeft om zijn business uit te leggen vier verschillende pilaren bedacht. Het betreft Business Management, Unified Continuity, Networking en File Backup & Sync. Onder deze pilaren schuift Datto vervolgens allerlei andere diensten. Dit heeft als voordeel dat iedere pilaar een uitgebreide set aan mogelijkheden belooft te leveren. In de praktijk betekent het dat MSP’s soms alleen voor Networking en Business Management aankloppen bij Datto, want die services hebben hun mkb-klanten nodig en dat kan Datto volgens de MSP’s dan goed.

Externe technologieën

Over Datto Networking schreven we vorig jaar al een artikel, toen de stap op de netwerkmarkt nog relatief nieuw was. De netwerkproductlijn werd opgezet door Open Mesh over te nemen, om het vervolgens Datto Networking te noemen. Een zet die misschien onverwacht kwam, aangezien de netwerkmarkt best vol is. Volgens Datto kan het echter inspringen op een gat dat in de markt ontstaan was. Het verschil tussen leveranciers van enterprise netwerktechnologie en de low-level netwerkproviders was in de optiek van Datto te groot. Netwerkpartijen hebben eigenlijk te weinig focus op MSP’s, waar er behoefte is aan goede beheermogelijkheden zonder dat de producten heel complex worden. De netwerk-unit moet dit kunnen bieden.

Het Business Management-gedeelte van het portfolio is eveneens tot stand gekomen door middel van een acquisitie. Door Autotask over te nemen kreeg Datto een partij in handen die met name goed is in PSA. Beheerders kunnen PSA inzetten om zaken en processen die voor hen belangrijk zijn binnen een dashboard te beheren, zoals de status van Datto-appliances. Als een eindgebruiker een supportticket aanmaakt, dan koppelt PSA dit terug aan de beheerder. Autotask bracht daarnaast ook Remote Monitoring and Management (RMM)-software naar het Datto-portfolio. Deze software gaat meer in op het beheren van alle endpoints binnen een bedrijf.

Databeschermingsactiviteiten

Op de laatste twee kernactiviteiten, Unified Continuity en File Backup & Sync, is het oorspronkelijk Datto-stempel veel duidelijker aanwezig. Voor het back-uppen van data wordt er een Datto-appliance op locatie geplaatst, vervolgens kan de data gesynchroniseerd worden met de Datto Cloud. Business Continuity and Disaster Recovery (BCDR) biedt op zijn beurt technologie om kritieke bedrijfsonderdelen binnen minuten te herstellen, zoals infrastructuuronderdelen die door ransomware vergrendeld waren.

Datto benadert deze activiteiten dus separaat, in tegenstelling tot andere back-upproviders. Bij de concurrentie zijn back-up en disaster recovery dusdanig geëvolueerd dat ze over data management spreken, waarmee ze verwijzen naar het beheren van data op verschillende locaties (public clouds en on-premise). Datto ziet dat echter anders, mede doordat de focus minder op de public cloud ligt. Het eigen platform draait op de Datto Cloud, waarvoor het colocaties van bestaande datacenters gebruikt. Van die aanpak is Datto heilig overtuigd, het integreert veel minder diep met AWS en Microsoft Azure dan andere back-upproviders.

Integratieboodschap krijgt aandacht

Uit alle vier de kerncomponenten komen uiteindelijk verschillende oplossingen rollen, waardoor het werkelijke Datto-portfolio behoorlijk uitgebreid is. Idealiter werken die losse oplossingen goed samen. Doordat Datto twee van zijn vier kernactiviteiten op heeft gezet door middel van overnames, is dat in werkelijkheid makkelijker gezegd dan gedaan. De bedrijven achter Networking en Business Management vallen nu beide iets meer dan twee jaar onder de moederorganisatie. De producten komen echter met hun eigen unieke infrastructuren. In de praktijk resulteerde dit in producten die vanuit hun eigen oorspronkelijke bedrijf goed samenwerkten, maar die met andere Datto-producten nog niet optimaal integreren.

Tijdens DattoCon werd er dan ook een kleine aankondiging gedaan om dit te bevorderen, de lange termijn strategie is uiteraard verdere integraties uitbouwen. De DattoCon-aankondiging richt zich specifiek op switches, access points en Managed Power-devices, die nu een native integratie met RMM hebben. Deze integratie heeft specifiek betrekking op het Simple Networking Management Portocol (SNMP), een protocol dat het toestaat om data van de netwerkproducten naar een oplossing als RMM te sturen en er eventueel actie op te ondernemen. Om zo’n connectie op te zetten, moesten MSP’s normaliter een configuratieproces doorlopen dat behoorlijk wat tijd in beslag nam. Datto heeft dit aangepakt door er een specifieke Application Programming Interface (API) voor te bouwen. Dit moet een voorbeeld zijn voor de rest van het netwerk-portfolio, dat op termijn volledig API-gebaseerd moet worden.

Uiteindelijk is de integratieboodschap er een die zich ook richt op applicaties van derden. De realiteit is natuurlijk dat MSP’s vaak oplossingen gebruiken die voor hen het best zijn. Ze komen dan soms uit bij het gebruiken van Datto in combinatie met concurrerende oplossingen van ConnectWise of Kaseya. Zo’n ecosysteem moet ondersteund worden, is Datto van mening. De investeringen op dit vlak resulteren in door Datto gebouwde integraties, maar het heeft onlangs bijvoorbeeld ook het Developer Program opgezet. Met dit programma krijgen ontwikkelaars middelen in handen om applicaties van andere IT-leveranciers te integreren met Datto-technologie.

Vernieuwingen op detailniveau

De innovaties die momenteel opvallen richten zich met name op het uitbouwen van integraties. Sommige daarvan beloven de Datto-oplossingen beter te laten samenwerken, iets wat gezien het groeiend portfolio nodig is. Ook moeten de oplossingen nauwer integreren met applicaties van derde partijen, want MSP’s gebruiken technologieën van allerlei leveranciers. Datto is zich daar van bewust, het probeert een open ecosysteem te bevorderen. Tijdens DattoCon waren bijvoorbeeld ook concurrenten op de beursvloer te vinden.

Op detailniveau zijn er de afgelopen tijd eveneens de nodige vernieuwingen doorgevoerd. Daarmee is het hele Datto-portfolio in ontwikkeling. Het bedrijf is van plan om daar de komende tijd gewoon mee door te gaan.